Skopis Elbgarten bleibt offen Die Querelen um die beliebte Gastwirtschaft am Elberadweg sind beigelegt.

Blick in Skopis Elbgarten in Coswig. © Screenshot/SZ

Guten Grund zum Feiern hatten in diesen Tagen Betreiber und Gäste von Skopis Elbgarten in Coswig. So heißt es auf Skopis Facebookseite: „Hallo liebe Gäste, wir möchten euch die freudige Nachricht nicht länger vorenthalten. Schlussendlich sind wir auf einen für beide Seiten sehr guten Nenner gekommen und dürfen euch heute verkünden, dass wir weiterhin im Winter für euch da sind.“

In den letzten Wochen hatten die Betreiber eigenen Angaben zufolge intensive Gespräche mit der Stadt Coswig und den zuständigen Mitarbeitern geführt. Gemeinsam habe man nach einer Lösung gesucht.

Die weiteren Öffnungszeiten in den nächsten Monaten will die Gastwirtschaft in Kürze in Form eines Veranstaltungskalenders bekannt geben. „Wir haben schon die ganze Nacht daran gesessen und ackern weiter“, schreiben die Betreiber. Sie bedanken sich bei allen Unterstützern und bei der Stadt Coswig für die offene Herangehensweise. (SZ/pa)

