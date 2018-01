Skopis auch im Winter offen Der Elbgarten kann jetzt ganzjährig betrieben werden. Die Wirtsfamilie freut sich darüber, arbeitet schon an neuen Plänen.

Skopis Elbgarten am Tännichtweg in Coswig steht nun seinen Gästen auch im Winter offen. Kerstin, Mike und Philipp Skopi (v. l.) am Alpenofen finden das toll. Vierbeiner Elton sieht's gelassen.

Coswig. Der Alpenofen ist im Moment zwar noch kalt. Aber es braucht wenig Fantasie, sich vorzustellen, wie die Gäste um den im Erzgebirge gefertigten beheizten Stehtisch unterm Schirm im Freien stehen, die Beine angenehm bestrahlt, die Hände an der Glühweintasse. Winter-Wohlfühlen in Skopis Elbgarten.

Eigentlich wäre das für die beliebte Einkehrstätte an der Elbe kein Thema, denn der Elbgarten müsste seit November geschlossen sein. Doch quasi im letzten Moment, am 27. Oktober, kam die Nachricht aus der Stadtverwaltung: Der Elbgarten darf öffnen. Künftig das ganze Jahr über.

Wir hatten schon fast zu und alle Mitarbeiter entlassen, sagt Kerstin Skopi. Bis zum Schluss wollten die Gäste wissen, ob ihnen der Biergarten auch im Winter offen steht. Im Jahr zuvor war das nicht der Fall, war nur die Sommerwirtschaft genehmigt, vom 1. April bis 31. Oktober. Winterveranstaltungen wurden bis dahin geduldet. Doch im November 2016 entschied der Stadtrat gegen Ausnahmen. So konnte der Elbgarten erst wieder im Frühjahr öffnen.

Die Familie Skopi hat die Öffnung nicht nur für die Sommermonate, sondern für das ganze Jahr beantragt, die Stadt hat das genehmigt – mit Empfehlung der Landesdirektion, sagt Oberbürgermeister Frank Neupold (parteilos) auf die Frage nach dem Grund für die neuen Öffnungsmöglichkeiten. Eine Entscheidung im Rahmen des Gewerberechts, bei der dem OB zufolge die Verwaltung zuständig ist.

Die Familie freut es sehr, dass sie nun die Zustimmung zur Ganzjahresöffnung hat. Im Sinne ihrer Gäste. Und in ihrem eigenen, schon weil nun vieles besser planbar ist, beispielsweise beim Personal, sagt Kerstin Skopi. Allerdings sehen die Gastronomen sich auch neuen Anforderungen gegenüber. Von November bis März sieben Tage pro Woche zu öffnen, geht nicht. Woher das Personal nehmen? Das sei im Sommer schon schwer, heißt es von Skopis mit einem Dank an alle Mitstreiter. Also wurde entschieden, donnerstags bis sonntags zu öffnen, jeweils 11.30 bis 18 Uhr.

Veranstaltungen gibt es im Elbgarten ebenfalls. Vor der erfreulichen Nachricht aus dem Rathaus waren alle abgesagt worden. Die galt es zu reanimieren, auch Geburtstage, Weihnachtsfeiern. Ein paar konnten sie zurückgewinnen, sagt Kerstin Skopi. Für Veranstaltungen steht das Zelt zur Verfügung, das als sogenannter fliegender Bau immer wieder genehmigt werden muss.

Während sich besonders Naturverbundene selbst von Temperaturen nahe dem Nullpunkt nicht abhalten lassen, den Tee oder Glühwein an einem der Tische draußen im Garten zu trinken, gibt es für die anderen eine neue Heizung im Gebäude mit der zentralen Küche. Da sitzt es sich angenehm, mit Blick auf den Garten, auf Spatzen und Meisen. Und auf den riesigen, geduldigen, friedlichen Schäferhund Elton, der immer mal wieder zwischen den Bäumen unterwegs ist. Gäste, die auf eine Mischung zwischen Freiluft und gemütlichen vier Wänden stehen, finden in der Grill-ecke am Alpenofen ihre Chance.

Skopis selbst haben eher selten Gelegenheit, das zu genießen. Auch wenn ihnen die Wintermonate etwas mehr Zeit für ihre Gäste lassen, für so manches Gespräch mit den Stammkunden. Doch auch an den Schließtagen bleibt viel zu tun für sie, die winters nur zu dritt im Elbgarten sind. Schließlich steht neben den vielen Arbeiten auf dem weitläufigen Gelände die große Frage: Wie soll das Geschäft weiter vorangebracht werden? Pläne gibt es viele, auch baulich. Ein neues Ausschankgebäude soll in Angriff genommen werden, neue Toiletten und ein Sozialgebäude. Voriges Jahr wurde der Bauantrag gestellt, er ist inzwischen genehmigt. Philipp Skopi: Die Bauvorbereitungen laufen.

Was kein Widerspruch ist zum derzeitigen Status quo, dass auf dem ehemaligen Gärtnereigelände kein Baurecht besteht, denn der Elbgarten liegt im Außenbereich. Doch es gibt durch Stadtratsbeschluss eine sogenannte gemeindeeinvernehmliche Genehmigung – außerhalb des Baurechts – für bestimmte Vorhaben, die von Familie Skopi bereits vor Längerem beantragt wurden. Was genehmigt ist, kann gebaut werden, sagt Frank Neupold.

Für die Zukunft verweist er darauf, dass die Stadt sich gerade mit der Änderung des Flächennutzungsplans beschäftigt. Über das Ergebnis entscheiden muss dann die Legislative, also der Stadtrat,

Noch in einem weiteren Punkt ist Fortschritt im Elbgarten erreicht. Die alten Kamellen sind aus der Welt, sagt Philipp Skopi. Und meint, dass die Auflagen erfüllt wurden, strittige Bauten abzureißen, auch den Zwischenbau am Hauptgebäude mit der Küche. Dort entstand die Grillecke mit dem urigen Alpenofen.

