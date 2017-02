Skoda überschlägt sich auf der A 17 Schneefall und Eisglätte machen den Autofahrern zu schaffen. Jetzt soll der Winter aber den Rückzug antreten. Vorerst.

Bad Gottleuba/Pirna. Ein schwerer Unfall am Mittwochmorgen hat an der Abfahrt Bad Gottleuba zu einer stundenlangen Sperrung der A 17 in Richtung Dresden geführt. Gegen 6.50 Uhr war ein mit vier Männern besetzter silberner Skoda aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und eine Böschung hinaufgefahren. Aufgrund des steilen Hanges und der Geschwindigkeit wurde das Auto zurück auf die Autobahn geschleudert und überschlug sich dabei. Der Skoda blieb auf dem Dach liegen.

Die vier Insassen wurden bei dem Unfall verletzt, einer von ihnen schwer. Beamte der Bundespolizei waren als Erste am Unfallort und leisteten Erste Hilfe, bis Rettungsdienst und Feuerwehr eintrafen. Kameraden der Feuerwehren Börnersdorf und Bad Gottleuba kümmerten sich zunächst mit um die Verletzten, anschließend um ausgelaufene Flüssigkeiten und die Bergung des Wracks. Ein Rettungshubschrauber landete auf der Autobahn und brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Die anderen drei Insassen kamen per Rettungswagen ins Klinikum Pirna.

Die A 17 in Richtung Dresden war bis gegen 9 Uhr zur Unfallaufnahme und Bergung des Skoda gesperrt, der Verkehr staute sich kilometerweit zurück. Ob möglicherweise Fahrbahnglätte zum Unfall führte, ist nicht bekannt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Der Schnee jedenfalls machte Autofahrern im Landkreis am Dienstag und Mittwoch zu schaffen. Vor allem in den Abendstunden des Dienstags kam der Winterdienst nicht mit dem Räumen der Straßen hinterher, an Steigungen gab es zahlreiche Behinderungen wegen liegengebliebener Lkws. Den Mittwochmorgen nutzten die Mitarbeiter des Winterdienstes für eine Aufholjagd, sodass die Hauptstraßen schon vormittags weitgehend schneefrei waren. „Wir kümmern uns jetzt verstärkt auch um Haltestellen und Fußwege. Das musste am Dienstag erst einmal hinten an stehen“, sagt Peter Guderle, der im Landratsamt für die Straßenmeistereien verantwortlich ist. Auch gesperrte Strecken wie zwischen Rosenthal und Schweizermühle sowie zwischen Lauterbach und Stolpen konnten wieder freigegeben werden. Einzig die Straße zwischen Fürstenau und Gottgetreu im Osterzgebirge bleibt gesperrt.

Im Elbtal begann es am Mittwoch, zu tauen. Meteorologen erwarten, dass zum Wochenende hin auch in den höheren Lagen leichtes Tauwetter einsetzt. Wintersport dürfte aber im Osterzgebirge trotzdem noch optimal möglich sein, die Schneedecke ist auf dem Kamm aktuell etwa 70 Zentimeter hoch. (mit SZ/fh)

