Skoda überschlägt sich an der Sachsenbrücke Kurz vor der Abfahrt der S 177 kommt das Auto von der Fahrbahn ab. Der Abschnitt war stundenlang gesperrt.

Ein Skoda hat sich Sonnabend gegen 3 Uhr in der Ausfahrt Pirna, von der Sachsenbrücke (S 177) kommend, überschlagen. Nach ersten Informationen war der Skoda Superb gegen 3 Uhr auf der S 177 von Pirna-Copitz in Richtung Dohna (B172a) unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Pirna kam der Wagen in einer leichten Linkskurve zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr anschließend gegen die Leitplanke. Danach fuhr das Fahrzeug geradeaus direkt auf eine Grünfläche in Höhe der Ausfahrt Pirna. Dabei kracht das Auto mit der Fahrerseite gegen die Halterung eines Verkehrsschilds und überschlug sich. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen. Vorbeikommende Autofahrer bemerkten das Fahrzeug und riefen die Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei. Daraufhin rückten einen Notarzt sowie Rettungswagen an. Die Feuerwehren der Hauptwache Pirna, Altstadt und Pirna-Copitz waren im Einsatz. Die Kameraden bei der Rettung, unterstützen den Rettungsdienst und sicherten die Unfallstelle. Später beräumten sie die Unfallstelle. Der verunglückte Mann wurde in das Klinikum Pirna gebracht. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und ermittelt zum Unfallhergang. Dabei wird auch geprüft, ob Alkohol mit im Spiel war. Das Unfallfahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 25 000 Euro geschätzt. Die S 177/ B 172a war in Höhe der Ausfahrt Pirna bis gegen 5.30 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde an der Abfahrt Pirna abgeleitet.

Bilder vom Unfall







