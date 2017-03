Skoda schießt über die Autobahn Ein Autofahrer war am Sonntag zu schnell unterwegs. Das Fahrzeug landete neben der Piste im Gestrüpp.

Von der Autobahn runter ins Gestrüpp. © Toni Lehder

Am Sonntagmittag kam es gegen 11:30 auf der Autobahn 4 in Richtung Dresden an der Abfahrt Burkau zu einem spektakulären Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer eines Skoda Fabia nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch seine hohe Geschwindigkeit bahnte sich das Fahrzeug den Weg über 100 Meter durch das neben der Autobahn angrenzende Gestrüpp. Auch ein Wildzaun fiel dem Unfall zum Opfer. Großes Glück: Neben der Autobahn ist ein mehr als vier Meter tiefer Abhang. Wäre der Skoda diesen hinunter geschossen, hätte der Unfall drastischere Folgen gehabt. So blieb der Fahrer unverletzt.

Ein Notarzt wurde mittels Hubschrauber zum Einsatzort gebracht, die Kameraden der Feuerwehren Burkau, Uhyst, Großhänchen-Pannewitz und Demitz-Thumitz eilten auf die Autobahn. Zu Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn kam es nicht. Nur der Standstreifen war gesperrt. Nach Angaben der Polizei entstand ein Schaden von etwa 5 000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. (szo)

zur Startseite