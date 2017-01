Skoda rutscht gegen Bahnschranke Wegen des frostigen Winterwetters ereignen sich im Landkreis mehrere Unfälle.

Am vergangenen Freitag verursachte der Fahrer (55) eines Skoda Fabia in Radebeul einen Schaden von rund 8.000 Euro.

Der Mann fuhr gegen 10 Uhr auf der Kötitzer Straße in Richtung Coswig. In Höhe des Horkenweges rutschte er mit seinem Wagen auf der winterglatten Straße gegen eine geschlossene Schranke. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Ein 26-Jähriger war am Sonntag gegen 0.30 Uhr mit seinem Ford auf der S 81 zwischen Großenhain und Lenz unterwegs, als er in einer Kurve auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen verlor und in einem Straßengraben landete. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Am Auto entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro.

Am Sonntagmittag sind in Radeburg zwei Autoinsassen, darunter ein zehnjähriger Junge, bei einem Unfall auf der S 100 zwischen Radeburg und Tauscha leicht verletzt worden. Ein Opel (Fahrer 43) war auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern geraten und in der Folge gegen einen Baum geprallt. Dabei wurden der Junge sowie eine 45-jährige Frau leicht verletzt.

