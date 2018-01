Skoda mit Pappnummernschild erwischt In Hirschfelde wurde eine 31-Jährige kontrolliert, die ohne gültige Zulassung unterwegs war.

Die Bundespolizei kontrollierte in Hirschfelde einen Skoda, der ohne gültige Kennzeichen unterwegs war. (Symbolbild) © dpa

Hirschfelde. Am Freitagvormittag hat die Bundespolizei eine tschechische Autofahrerin angehalten, die ohne Nummernschilder auf der B 99 in Hirschfelde unterwegs war. Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten an der Rückscheibe des Skoda Kodiaq doch noch ein Nummernschild – dieses bestand jedoch aus Pappe. Mit solch einem Kennzeichen ist ein Auto in Deutschland jedoch nicht zugelassen, und auch in Tschechien ist es nur auf der Fahrt vom Autohaus zur Zulassungsstelle gültig, wie ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Ebersbach erklärte.

Trotz eines gültigen internationalen Versicherungsscheins und eines Fahrzeugbriefs muss sich die in Görlitz lebende 31-Jährige nun wegen Führens eines Kraftfahrzeuges ohne gültige Zulassung verantworten. (szo)

