Skoda-Fahrerin schwer verletzt

Skoda prallt gegen parkendes Auto Hohnstein. Bei einem Unfall im Hohnsteiner Ortsteil Lohsdorf ist eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Die 59-Jährige fuhr am Sonnabend gegen 14 Uhr mit einem Skoda von Ehrenberg in Richtung Sebnitz. Auf der Straße „An der Sorge“ kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen parkenden Skoda. Aufgrund des Zusammenstoßes wurde das parkende Fahrzeug gegen einen Holzstapel gedrückt. Die Skodafahrerin erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 18000 Euro geschätzt.

Fußgängerin angefahren Freital. In Freital-Döhlen ist eine Seniorin angefahren worden. Der Unfall ereignete sich bereits am vergangenen Freitag. Gegen 11.25 Uhr war ein 77-jähriger Fahrer eines Opel Astra auf der Wilsdruffer Straße unterwegs und wollte rechts auf die Dresdner Straße in Richtung Tharandt abbiegen. Dabei übersah er eine 70-jährige Fußgängerin, welche die Dresdner Straße an der Fußgängerampel überquerte. Bei der Kollision stürzte die Seniorin und zog sich leichte Verletzungen zu.

Vorfahrtsfehler mit 0,8 Promille Alkohol Sebnitz. Im Ortsteil Saupsdorf ist einem Skoda die Vorfahrt genommen worden. Dadurch kollidierten zwie Fahrzeuge. Am Sonnabend kurz vor 19 Uhr fuhr ein 23-jähriger Mann mit einem VW Polo auf dem Kirchberg. An einer Kreuzung fuhr er gerade aus. Dabei übersah er einen von links auf der Sebnitzer Straße vorfahrtsberechtigten Skoda Fabia (Fahrerin 27) und stieß mit diesem zusammen. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 7000 Euro. Während der Unfallaufnahme nahmen Polizisten bei dem 23-Jährigen Alkoholgeruch wahr. Ein Test ergab einen Wert von 0,82 Promille. Die Beamten nahmen daraufhin den Führerschein des Polofahrers in Verwahrung. Zudem veranlassten sie eine Blutentnahme bei dem jungen Mann und leiteten Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

Motorrad übersehen Dippoldiswalde. Am Sonnabend kollidierte ein Motorrad mit einem Opel Astra. Gegen 19 Uhr wollte eine 36-jährige Fahrerin eines Opel Astra von der Nikolai-Ostrowski-Straße nach links auf die Rabenauer Straße abbiegen. Dabei übersah sie ein Motorrad MZ, welches aus Richtung Dippoldiswalde kam. Bei dem seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge stürzte der 17-jährige Zweiradfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu.

Spiegel abgefahren – Zeugen gesucht Kreischa. Zu einem Unfall, der sich am 13. November gegen 19.50 Uhr im Kreischaer Ortsteil Lungkwitz ereignet hatte, werden Zeugen gesucht. Ein unbekannter Kleintransporter (Pritsche) war auf der Dippoldiswalder Straße in Höhe der Hausnummer 1 mit einem entgegenkommenden Transporter VW T6 (Fahrer 48) seitlich kollidiert, wobei der Außenspiegel des VW abgerissen wurde. Der Spiegel traf einen Ford Kuga (Fahrerin 46), der dem Kleintransporter gefolgt war. Der Fahrer des Pritschenfahrzeugs stieg daraufhin kurz aus und übergab dem Fahrer des Kleinbusses die Teile des Spiegels. Anschließend verließ er jedoch unerlaubt den Unfallort. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Kleintransporter machen können. Hinweise nehmen das Polizeirevier Dippoldiswalde und die Polizeidirektion Dresden telefonisch unter der Nummer 0351 4832233 entgegen.

Diebe brechen in Wohnung ein Sebnitz. Am vergangenen Wochenende sind Einbrecher in eine Sebnitzer Wohnung eingedrungen. Sie hebelten gewaltsam die Tür zu der Wohnung an der Dr.-Petzold-Straße auf. Die Einbrecher durchsuchten die Räume und stahlen mindestens einen Flachbildfernseher sowie ein Mobiltelefon. Zur Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor.