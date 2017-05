Skoda-Fahrerin kracht gegen Haltestelle Das Unglück ist der 56-Jährigen in der Nähe des Haus der Jugend in Görlitz passiert. Die Polizei stellte bei ihr einen Wert „jenseits der 2,6 Promille“ fest.

Der demolierte Skoda musste abgeschleppt werden. © Danilo Dittrich

Görlitz. Am Donnerstagnachmittag war eine 56-jährige Deutsche betrunken mit ihrem Skoda betrunken an der Zittauer Straße / Ecke Goethestraße unterwegs. Sie fuhr dort in der Nähe des Haus der Jugend gegen die Absperrung einer Straßenbahnhaltestelle. Die Polizei stellte in einem Atemalkoholtest einen Wert „jenseits der 2,6 Promille“ fest, so Polizeisprecher Thomas Knaup gegenüber der SZ.

Die Beamten stellten den Führerschein sicher und begleiteten sie zur Blutentnahme. Schließlich wurde sie leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das demolierte Auto musste abgeschleppt werden. Die Staatsanwaltschaft befasst sich mit der Gefährdung des Straßenverkehrs. (szo/mrc)

zur Startseite