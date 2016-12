Skoda erwischt Wildschwein

Reh von VW erfasst Dürrröhrsdorf-Dittersbach. Zwischen Stürza und Dobra fuhr am Dienstag ein 30-Jähriger mit seinem VW-Passat gegen ein Reh. Das Tier sprang plötzlich auf die Fahrbahn. Die Beifahrerin erlitt bei dem Unfall einen Schock und musste ambulant werden. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Diesel abgezapft Wilsdruff. Unbekannte haben von einem Lkw Mercedes an der Hühndorfer Höhe wahrscheinlich über Nacht etwa 50 Liter Dieselkraftstoff abgezapft. Der entstandene Schaden ist nicht bekannt.

Wildschwein prallt auf Skoda. Neustadt. Eine 49-Jährige war am Dienstagabend mit einem Skoda auf der Straße von Bischofswerda nach Neustadt unterwegs. In Berthelsdorf rannte plötzlich ein Wildschwein über die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß. Das Tier verendete noch an der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 6.000 Euro.