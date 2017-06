Skoda demoliert zwei parkende Autos

© Symbolbild: Marko Förster

Ein Unfall sorgte am Donnerstagnachmittag für Behinderungen auf der Tharandter Straße in Richtung Freital. Ein 67 Jahre alter Mann war mit seinem Skoda Octavia nach Freital unterwegs, als er kurz vor dem Freitaler Ortseingang, auf Höhe der Tankstelle, nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er krachte zunächst gegen den Bordstein und kollidierte dann mit zwei parkenden Autos. So stieß der Skoda zunächst mit einem BMW zusammen, diesen wiederum schob es auf einen vor ihm stehenden Kia auf. Der Skoda kam schließlich wieder nach links auf die Straße ab, richtete dort aber keinen weiteren Schaden an.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Laut Polizei beläuft sich der Sachschaden auf etwa 10 000 Euro. Der Skoda und der BMW mussten abgeschleppt werden, der Kia wurde in eine Werkstatt in unmittelbarer Nähe gebracht. Die Ursache für den Unfall wird nun untersucht. (SZ/cb)

