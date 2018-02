Skoda brennt nach Glätteunfall aus

Ein Skoda Fabia kam am Montagmorgen bei Eisglätte von der B 99 ab, prallte gegen einen Baum und brannte aus. © Danilo Dittrich

Ostritz. Am Montagmorgen hat sich auf der B 99 zwischen Ostritz und Hirschfelde ein Verkehrsunfall ereignet. Nach Angaben eines Polizeisprechers war eine 51-Jährige mit ihrem Skoda Fabia gegen 5.30 Uhr in Richtung Hirschfelde unterwegs, als sie in einer Kurve die Kontrolle über ihr Auto verlor. Sie streifte einen Baum und wurde zurück auf die Straße geschleudert. Dort geriet das Auto in Brand.

Wie die Polizei weiter mitteilt, konnte eine Zeugin des Unfalls, die umgehend Hilfe leistete, die Fahrerin aus ihrem brennenden Skoda retten. 51-Jährige blieb unverletzt, ihr Fahrzeug brannte jedoch vollständig aus. Es entstand ein Sachschaden von rund 10 000 Euro. Für Lösch- und Bergungsarbeiten musste die B 99 vorübergehend gesperrt werden. (szo)

