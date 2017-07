Skoda brennt aus An der Raststätte Dresdner Tor an der A 4 ist ein Auto in Flammen aufgegangen. Feuerwehrleute aus Wilsdruff und Hühndorf könnten nichts mehr ausrichten.

Die Feuerwehrleute konnten das brennende Auto nur noch ablöschen.

Der Skoda ist Schrott. Der Fahrer konnte sich retten.

Ein Auto ist am Donnerstagnachmittag, gegen 15 Uhr, auf der A 4 ausgebrannt. Der Fahrer des Skoda Superb war in Richtung Dresden unterwegs. In Höhe der Raststätte Dresdner Tor ließ sich die Kupplung nicht mehr treten. Er steuerte seinen qualmenden Wagen auf den Parkplatz. Hier fing der Skoda Feuer.

Als die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Wilsdruff und Hühndorf eintrafen, stand das Auto in Flammen. Der Fahrer konnte sich unverletzt in Sicherheit bringen. Der Skoda brannte aus und hat nur noch Schrottwert. (hal)

