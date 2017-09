Skoda beim Ausparken gerammt Beim Versuch, rückwärts aus einer Parklücke zu fahren, hat ein 57-Jähriger ein vorbeifahrendes Auto demoliert.

Zwei demolierte Autos und Sachschäden in Höhe von rund 7 000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwoch in Geringswalde. Laut Polizei wollte ein 57 Jahre alte Daciafahrer gegen 13 Uhr rückwärts aus einer Parklücke auf einem Parkplatz an der Langenauer Straße fahren – und übersah dabei offenbar einen vorbeifahrenden Skoda. Die beiden Autos kollidierten miteinander. Verletzt wurde bei dem jedoch Unfall niemand. (DA)

