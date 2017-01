Skispringer wetteifern am Sonntag Die Waldheimer Winterfestspiele werden auf zwei Wochenenden verteilt. Bereits an diesem Sonntag um 12 Uhr beginnt der Skisprungwettbewerb im Mortelgrund.

Beim Testspringen am vergangenen Wochenende erreichte Gerd Wesler eine Weite von etwa elf Meter. © Dietmar Thomas

Die Waldheimer Winterfestspiele werden auf zwei Wochenenden verteilt. Bereits an diesem Sonntag um 12 Uhr beginnt der Skisprungwettbewerb im Mortelgrund. „Am Sonnabend können noch einmal Trainingssprünge absolviert werden“, sagte Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) am Donnerstagvormittag. Die Entscheidung sei aufgrund der Wetterprognose getroffen worden. Kinder und Erwachsene können sich am Wochenende auch auf dem Rodelberg austoben.

Die Organisatoren, der Verein Celebration.org, hoffen, dass bis der Schnee auch noch bis zum ersten Februarwochenende liegenbleibt. Denn am 4. sollen um 16.30 Uhr das Flutlichtspringen und um 18 Uhr das Nachtrodeln bei Fackelschein beginnen. „Wer den ausgefallensten Rodel und das auffälligste Kostüm trägt, erhält einen Preis“, so Steffen Ernst.

Für den 5. sind ab 10 Uhr das Langlaufevent und ab 13 Uhr das Skispringen von der großen Schanze vorgesehen. Der jeweilige Sieger wird um 12.30 beziehungsweise 16 Uhr gekürt. (DA/sol)

zur Startseite