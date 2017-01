Skisaison an der Lausche gestartet Seit Samstag ist der Lausche-Lift im Zittauer Gebirge in Betrieb. Das lockt vor allem Skifahrer aus ganz Sachsen und Tschechien an.

Die Skisaison an der Lausche wurde am Samstag eröffnet. © Rafael Sampedro

Waltersdorf. Die aktuelle Skisaison an der Lausche hat am Samstag begonnen. Die Piste ist präpariert, der Parkplatz hinter dem Skiheim steht für Besucher bereit und auch der Kiosk am Lift hat geöffnet, wie Tilo Knöbel bestätigt. Knöbel ist Vorsitzender des Alpinen Skivereins Lausche, der hier den Lift betreibt.

So konnten sich die Mitglieder des Vereins auch über viele Besuche freuen. Der Großteil von ihnen kam aus Sachsen und Tschechien. Der Lausche-Lift ist nun am Sonnabend und Sonntag von 9.30 bis 16 Uhr sowie täglich von Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr in Betrieb. Flutlichtfahren wird mittwochs, freitags und sonnabends von 16 bis 21 Uhr angeboten.

Sollte es über mehrere Tage wieder wärmer sein, können die Liftzeiten auch über das Schneetelefon (03584135745) erfragt werden. (szo)

zur Startseite