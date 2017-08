Skiroller-Sprintcup Am Sonnabend geht es beim Rennen um den Pokal der Stadt Pirna rasant zu.

Auf dem Sonnenstein liefern sich die Sportler sicher wieder rasante Rennen auf Rollen. © Marko Förster

Biathleten und Skilangläufer jagen am Sonnabend ab 10 Uhr mit Skirollern über den Asphalt: Auf dem Gelände des SV Grün-Weiß Pirna auf dem Sonnenstein steigt der Skiroller-Sprintcup. Bei der nunmehr achten Auflage erwartet der SV Grün-Weiß erstmals 150 Sportler von allen sächsischen Leistungszentren. „Damit steht uns ein Teilnehmerrekord bevor“, kündigt Maik Hoffmann vom Skiteam Pirna an. „Aber auch Interessierte können von 10 bis 14 Uhr in Aktion treten. So sind Kinder und Schüler der AK 6 bis AK 12 aufgerufen, auf einem Parcours vor der Sporthalle zum Schulhof der Oberschule im Inlineskating gegeneinander anzutreten.

Gegen 12 Uhr beginnen die Finals. Im Massenstart geht es anschließend um Platz fünf. Höhepunkt ist der Supersprint um den Pokal der Stadt Pirna. Dort treten die Sieger aller Klassen über 800 Meter gegeneinander an. Zuschauer und Neugierige sind willkommen. (df)

