Skilifte laufen jetzt Am Freitag startet der Liftbetrieb in Sohland. Auch in Wehrsdorf sind Wintersportler willkommen.

Endlich genug Schnee: Wintersportfans kommen jetzt auch im Oberland auf ihre Kosten. Die Skilifte starten. © Carmen Schumann

Der Skilift in Sohland geht am Freitag um 15 Uhr für jedermann in Betrieb. Das kündigt der Skiclub Sohland an. An diesem Tag läuft die Anlage bis 21 Uhr. Für gute Sicht in den Abendstunden sorgt eine Flutlichtanlage. Am Wochenende ist der Lift dann von 10 bis mindestens 20 Uhr in Betrieb.

Auch der Skilift in Wehrsdorf läuft jetzt; wochentags in der Zeit von 14 bis 20 Uhr, sonnabends und sonntags von 10 bis 20 Uhr. Auch dort gibt es eine Flutlichtanlage. Eine Zehnerkarte kostet sowohl in Sohland als auch in Wehrsdorf drei Euro. An beiden Skihängen werden heiße und kalte Getränke sowie kleine Speisen verkauft.

Für Freunde des Langlaufsports sind in Sohland einige Bereiche gewalzt. Nach und nach werden jetzt auch die verschiedenen Strecken gespurt. (SZ/ks)

Tagesaktuelle Infos zu den Wintersportbedingungen gibt es am Schneetelefon, 035936 429011 und im Internet.

www.sohland.de

zur Startseite