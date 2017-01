Skilift wieder in Betrieb

Der Skilift in Rugiswalde hat geöffnet. © Steffen Unger

Der Skiclub Rugiswalde meldete am Montag sehr gute Bedingungen am Abfahrtshang. Die Schneehöhe betrug diesen Angaben zufolge am Vormittag 26 Zentimeter – 25 Zentimeter Alt- und einen Zentimeter Neuschnee. Seit Montag ist wieder der Lift in Betrieb. Geöffnet ist er in dieser Woche täglich von 10 bis 20 Uhr, am Wochenende von 9 bis 20 Uhr, teilt der Skiclub mit.

Der meiste Schnee in Rugiswalde ist Maschinenschnee. Temperaturen im Frostbereich und Schneefälle dürften die Wintersportbedingungen in den nächsten Tagen noch verbessern. Bereits am ersten Weihnachtsfeiertag war der Skihang geöffnet. Aufgrund von Tauwetter musste der Liftbetrieb am zweiten Weihnachtsfeiertag unterbrochen werden. (SZ)

Unter www.skiclub-rugiswalde.de kann man sich über die Wintersportbedingungen informieren.

zur Startseite