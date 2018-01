Skilift öffnet Zum ersten Mal in diesem Jahr ist am Skihang Rugiswalde Abfahrt möglich. Die Loipen sind aber nicht gespurt.

Rugi kann zum ersten Mal in diesem Jahr die Wintersportler zum geöffneten Abfahrtshang lotsen. © Dirk Zschiedrich

Neustadt. Wintersportler können an diesem Wochenende zum ersten Mal in dieser Saison die Piste im Neustädter Ortsteil Rugiswalde befahren. Dank einer Schneeschicht von zehn Zentimetern kann der Skilift am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr öffnen. Die Loipen sind allerdings nicht gespurt. Aktuelle Infos gibt es auf der Website. (SZ)

zur Startseite