Skilift in Sohland läuft ab Mittwoch Der Skiclub nutzt die Minusgrade, um Schnee zu produzieren. Wer den Lift nutzen will, muss tiefer in die Tasche greifen.

Der späte Frost und künstlicher Schnee machen es möglich: der Sohlander Skilift öffnet. © Thorsten Eckert

Sohland. Dank künstlichen Schnees kann der Skilift im Sohlander Ski-Areal Tännicht diese Woche erstmals in der aktuellen Wintersport-Saison öffnen. Wie Henrik Müller vom Vorstand des Sohlander Skiclubs berichtet, werden die seit Tagen anhaltenden frostigen Temperaturen intensiv genutzt, um im Ski-Areal technischen Schnee zu produzieren. Zwei der drei dort vorhandenen Sprungschanzen sind inzwischen schon für den Trainings- und Wettkampfbetrieb hergerichtet worden.

„Der Abfahrtshang wird demnächst fertig“, kündigt Henrik Müller an. Am Mittwoch und Donnerstag öffnet der Skilift in der Zeit von 16 bis 19 Uhr für jedermann. Am Freitag finden ab 18 Uhr die traditionellen Sponsoren- und Firmenmeisterschaften im Riesentorlauf statt. Anmeldungen dafür sind noch bis Mittwoch, 18 Uhr, möglich. Nach den Wettbewerben und der anschließenden Siegerehrung wird eine Apres-Ski-Party gefeiert.

Am Sonnabend und Sonntag wird der Skilift in der Zeit von 10 bis 20 Uhr öffentlich in Betrieb sein. Wie der Skiclub informiert, wurde der Preis für eine Zehner-Karte von bisher drei auf fünf Euro erhöht. Einzelfahrten gibt es ab sofort nicht mehr.

Die Skilifte in Wehrsdorf und in Schirgiswalde laufen aufgrund fehlenden Schnees nicht. Dort ist keine Technik vorhanden, um Kunstschnee zu produzieren. Langlaufloipen sind derzeit nicht gespurt. Dafür liegt zu wenig Schnee.

Schneetelefon Ski-Areal Sohland: 035936 429011

www.skiclub-sohland.de

