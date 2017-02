Skilift hat in Ferien länger geöffnet

Die für das letzte Wochenende vorhergesagten Plusgrade konnten den Mitgliedern des Skiclubs in Rugiswalde nicht die Vorfreude auf die kommenden zwei Wochen trüben. Denn jetzt stehen in Sachsen die Winterferien an. Für die Rugiswalder bedeutet das mehr Arbeit – aber auch mehr Besucher. Deshalb wird der Lift unter der Woche länger in Betrieb sein. Ab dem 13. Februar können sich Skifahrer montags bis freitags bereits ab 10 Uhr auf den Hang schleppen lassen. Geöffnet ist er bis 20 Uhr, mittwochs sogar bis 21 Uhr. Flutlicht macht das möglich. Am Wochenende setzt sich der Lift um 9 Uhr in Bewegung. Am Sonnabend kann er bis 20 Uhr genutzt werden, sonntags bis 19 Uhr. Aktuell misst die Schneedecke in Rugiswalde noch stattliche 55 Zentimeter.

Neben Abfahrtsläufern können auch die Loipen für Skilanglauf genutzt werden. Langläufer können zwischen einer 1,5 Kilometer und einer fünf Kilometer langen Tour auswählen. Der Einstieg ist überall möglich. Auf der kompletten Länge gibt es zwei parallel laufende Spuren. Autofahrer können den kostenlosen Parkplatz am Ortseingang nutzen. (SZ/kat)

