Skilager auf ganz besonderem Boden

zurück Bild 1 von 2 weiter Oberhofer Profitrainer leiten die Schönfelder Oberschüler beim Schießen an. Das ist Teil des Biathlon-Trainings. © Oberschule Schönfeld Oberhofer Profitrainer leiten die Schönfelder Oberschüler beim Schießen an. Das ist Teil des Biathlon-Trainings.

Schönfeld/Oberhof. Die beiden siebenten Klassen der Oberschule Schönfeld erleben gerade ein Skilager, wie es so noch nie stattgefunden hat. Mit einem Bus der Dresdner Eislöwen – damit alle 58 Personen hineinpassen – fuhren sie am Montag nach Oberhof. Die Sportlehrer Kerstin Tech und Enrico Zeiske waren damit einem Wunsch von Eltern gefolgt, die sich gegen den bisherigen Skilager-Ort Harrachov ausgesprochen hatten.

Oberhof besitzt darüber hinaus eine Biathlonarena, wo gerade vor zwei Wochen der Weltcup ausgetragen wurde. Genau dort durften die 52 Schüler mit zwei Profitrainern vier Kilo schwere Original-Waffen der Elite-Biathleten in die Hand nehmen und mit ihnen zehn Schuss schießen. „Viele wollten noch ein zweites Mal und probierten das Schießen auch stehend aus“, so Kerstin Tech. Voller Begeisterung seien die 13- und 14-Jährigen dabei gewesen. Für die Sportlehrer war es wundervoll, die Euphorie der Kinder zu erleben. „Es war ihnen schon bewusst, wie besonders das ist und dass ihnen dieser Tag in tiefer Erinnerung bleiben wird“, freut sich Kerstin Tech. Mit dabei war auch Thomas Redslob, Kreisjugendmeister im Schönfelder Schützenverein. Und sogar Bürgermeister Hans-Joachim Weigel, der extra nach Oberhof angereist war, schaute zu.

Schüler sind total begeistert

Die Sportlehrer hatten beim Sportverein Oberhof angefragt und waren erfolgreich, denn der Stützpunkt bietet solche „Events“ an. Am Schluss gab es sogar eine kleine Siegerehrung mit Urkunden, die die jeweils Erstplatzierten der beiden Klassen erhielten. „Es lief auch deshalb so gut, weil die Schüler sich ja schon Ende September vorigen Jahres aufs Biathlon vorbereiten konnten“, so Kerstin Tech. Dieter Speer, erster deutscher Biathlon-Weltmeister, und Ex-Profi Eberhard Rösch waren damals in die Schule gekommen, um mit den Oberschülern zu üben. Schon dieser Besuch, den die Sportlehrer organisieren konnten, war ein Novum für die Schönfelder.

Zudem müssen sie in Oberhof nicht auf Schnee verzichten. „Wir erleben gerade den Winter pur, es liegt tiefer Schnee“, berichtet Kerstin Tech am Telefon. Beste Bedingungen also für den Skilanglauf – das eigentliche Ziel des Skilagers. Schon am Dienstag probierten die Oberschüler die Loipe aus. Am heutigen Donnerstag folgt der Ski-Wettkampf auf Zeit. Da wetteifern die Schüler erneut um die besten Ergebnisse und um Urkunden.

Außerdem erleben sie in Oberhof eine große Fackelwanderung. „Und sie bekamen handsignierte Autogrammkarten von Eberhard und Michael Rösch“, erzählt Kerstin Tech. Letzterer war für die belgische Nationalmannschaft beim Weltcup in Oberhof gestartet.

Die Oberhofer Biatholon-Arena ist für Leistungssportler konzipiert. Fast täglich trainieren darauf deutsche Spitzenathleten, um sich auf die großen internationalen Wettkämpfe vorzubereiten. Doch es gibt zwischendurch auch ein paar Freiräume für Freizeitsportler wie die Schönfelder. Die Einweisung in den Biathlonsport und den Umgang mit Sportwaffen hatten die Schönfelder durch ihr besonderes Septembertraining in der Schule nicht mehr nötig.

Ganz sicher werden die Oberschüler über diesen besonderen Aufenthalt beim Wintersportverein Oberhof 05 am Tag der offenen Tür berichten. Der soll am 10. März stattfinden.

