Skiklub sucht neuen Meister Der Hang in Rugiswalde trotzt dem Frühlingswetter. Auf 50 Zentimeter hohem Schnee geht es im Slalom talwärts.

Nächstes Wochenende findet die traditionelle Vereinsmeisterschaft in Rugiswalde statt. © Steffen Unger

Die Skifahrer vom Skiklub in Rugiswalde machen sich für den nächsten großen Wettkampf warm. Am kommenden Wochenende, 25. und 26. Februar, wird am Hang in Rugiswalde die traditionelle Vereinsmeisterschaft ausgetragen. Antreten dürfen dazu nur Mitglieder vom Skiklub Rugiswalde. Das Rennen in der Kategorie Riesenslalom wird um 10 Uhr starten. Bereits ab 9.15 Uhr können sich die Sportler mit der Strecke vertraut machen. Die Alpinisten legen bei dem Wettbewerb insgesamt 400 Meter Gefällstrecke zurück. Dabei überwinden sie einen Höhenunterschied von etwa 80 Metern. Insgesamt zwei Durchgänge sind geplant. Etwa 30 Minuten nach dem zweiten Lauf wird die Siegerehrung gefeiert. Die besten drei Läufer bekommen dabei eine Urkunde überreicht. An den Start gehen können Skifahrer aller Altersklassen. Zur Vereinsmeisterschaft sind Zuschauer willkommen. Sie können die Sportler an der Talstation anfeuern.

Die Wintersportbedingungen in Rugiswalde sind nach wie vor sehr gut. Während im Elbtal kaum mehr ein Flöckchen Schnee liegt, kann der Neustädter Ortsteil mit einer rund 50 Zentimeter hohen Schneedecke aufwarten. Der Skilift ist in den Winterferien montags bis freitags ab 10 Uhr in Betrieb. Geöffnet ist er bis 20 Uhr, mittwochs sogar bis 21 Uhr. Flutlicht macht das möglich. Am Wochenende setzt sich der Lift um 9 Uhr in Bewegung. Am Sonnabend kann er bis 20 Uhr genutzt werden, sonntags bis 19 Uhr.

Neben Abfahrtsläufern können auch die Loipen für Skilanglauf genutzt werden. Langläufer können zwischen einer 1,5 Kilometer und einer fünf Kilometer langen Tour auswählen. Der Einstieg ist überall möglich. Auf der kompletten Länge gibt es zwei parallel laufende Spuren. Autofahrer können den kostenlosen Parkplatz am Ortseingang nutzen.

