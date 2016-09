Skiklub muss zum 60. auf die Matte Die Rugiswalder Wintersportler starten mit dem ersten Wettbewerb in die neue Saison – und feiern nebenbei runden Geburtstag.

Es ist kein roter, aber ein grüner Teppich, der am Skihang in Rugiswalde liegt. Der Skiclub kann darauf in die Saison starten und nebenbei ein besonderes Jubiläum feiern. © Dirk Zschiedrich

Rugiswalde. Beim Skiklub in Rugiswalde stehen alle Zeichen auf Winter. Trotz milder Temperaturen startet der Verein an diesem Wochenende in die neue Saison. Schon allein das wäre ein Grund zum Feiern. Doch die Wintersportler haben noch einen weiteren. Die Rugiswalder feiern ein rundes Jubiläum: den 60. Geburtstag des Vereins. Darauf wird am 24. und 25. September angestoßen – gesellig und natürlich sportlich.

Höhepunkte des Wochenendes sind gleich drei Wettkämpfe. Am Sonnabend geht es zum ersten Mal ab auf dem Hang. Vormittags startet der regionale Mattenslalom. Nachmittags folgt das Traditionsrennen zum runden Vereinsjubiläum. Dabei werden die erfahrensten Sportler der Altersklasse ab 40 Jahren antreten. Am Sonntagvormittag trifft sich dann die internationale Skielite in Rugiswalde – beim 37. Plastmattenpokal. Kinder, Jugendliche und Erwachsene kämpfen beim Slalom um die beste Zeit. Die Rugiswalder Skiläufer trainieren bereits seit Ende August auf dafür ausgelegten Matten. Mehrere Helfer platzierten den grünen Teppich, der etwa 250 Meter lang und zwölf Meter bereit ist. Damit können die Sportler auch ohne Schnee den Berg hinuntersausen. Die Matten bleiben den ganzen Winter über liegen.

Für den Skiklub steht an diesem Wochenende aber nicht nur der Sport im Vordergrund. Das verrät schon das große Festzelt, das anlässlich des Jubiläums aufgebaut wurde. Die Mitglieder haben verschiedene Ausstellungen vorbereitet. Eine beschäftigt sich mit der Vereinsgeschichte und den sportlichen Erfolgen. Eine andere Schau blickt mit historischen Skiausrüstungen auf die letzten Jahrzehnte zurück. Eine Zeit, die es in sich hatte. 1956 fängt für die Rugiswalder die Vereinsgeschichte offiziell an. In diesem Jahr wurde die Sektion Ski gegründet – damals noch im Sportverein Fortschritt Stolpen. Mitte der Sechzigerjahre nehmen die Ski-Enthusiasten den ersten Schlepplift in Betrieb. Rund 175 Meter lang ist dieser und bringt die Wintersportler auf der Ostseite des Nordhanges 45 Höhenmeter nach oben. Die Seilwinde stammte vom Kreisbaubetrieb, das Seil vom Rat des Kreises, den Strom stellte die Gemeinde. Zwei Jahre später wird der Lift auf 250 Meter verlängert. Er wird zudem umplatziert – an die westliche Seite des Hangs. Dort verläuft auch der heutige Skilift. Seit 1968 können die Alpinisten auch im Dunkeln am Hang trainieren. Damals wurde die erste Beleuchtung an der Piste installiert. Rund 700 Arbeitsstunden leisteten die Helfer, bis die Strahler standen. Engagement, das unter dem Begriff „Nationales Aufbauwerk“ NAW lief und freiwillige, gemeinnützige und unentgeltliche Arbeit bedeutete. Mitte der Siebzigerjahre folgte die nächste große Baumaßnahme. Der Bau des Skiheimes an der Talstraße begann.

Einmalig in Rugiswalde war 1979 der Mattenskihang. In den Skigebieten der ganzen DDR gab es zu dieser Zeit nichts Vergleichbares. Und bis heute fahren die Wintersportler auf die Matten ab. Das werden sie dieses Wochenende erneut zeigen.

