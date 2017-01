Skiklub im Wettkampffieber Am Skihang in Rugiswalde werden diese Woche drei wichtige Rennen ausgetragen. Aber nicht für Erwachsene.

Beim Skiklub in Rugiswalde wird in dieser Woche wieder um Medaillen gekämpft. Am Skihang werden zwischen Donnerstag und Sonntag insgesamt drei Wettbewerbe ausgerichtet. Der Auftakt der alpinen Woche ist am 2. Februar. Im Rahmen der Sparkassen-Kinder- und Jugendspiele geben die jüngeren Skiasse Gas. Ab 17 Uhr werden Nachwuchsskiläufer, die zwischen vier und 18 Jahren alt sein dürfen, unter Flutlicht den Hang hinunter brausen. Zwei Durchgänge sind bei diesem Riesenslalom-Wettbewerb geplant. Gegen 20 Uhr werden die Podestplätze eins bis drei gekürt.

Am Sonnabend, dem 4. Februar, folgt dann der Slalomwettkampf um den Schüler- und Jugendpokal in Rugiswalde, der vom Skiverband Sachsen veranstaltet wird. Auch hier müssen die Starter zweimal auf den Hang hinauf – und wieder hinunter. Der erste Durchgang beginnt 10 Uhr. Die schnellsten drei Starter aus den beiden Runden dürfen sich über einen Pokal freuen. Bis Platz fünf werden zudem Urkunden vergeben. Der Abschluss des Wettkampfmarathons findet dann am Sonntag, 5. Februar, statt. Beim Skittycup darf die jüngste Skielite Sachsens zeigen, was sie kann. Der Sächsische Skiverband wird bei dem Vielseitigkeitslauf am Vormittag die besten Abfahrtsläufer, die jünger als zehn Jahre sind, auf die Piste schicken. Das Rennen beginnt 10 Uhr. Aus zwei Durchgängen wird am Ende die jeweils bessere Laufzeit für die Tageswertung herangezogen.

Der Skiclub Rugiswalde, der die Wettbewerbe als Gastgeber ausrichtet, freut sich an den drei Tagen nicht nur auf regionale und überregionale Sportler. Auch Zuschauer sind am Hang willkommen, die die Starter anfeuern und am Zieleinlauf mit Applaus beglückwünschen.

