Skiklub hofft auf Schnee Selbst für die Schneekanonen ist es noch zu warm. Schon in wenigen Wochen stehen die ersten Wettkämpfe an.

Der Lift nicht in Betrieb, Schnee null Zentimeter, Skiverleih geschlossen. So steht es auf der Internetseite vom Skiclub Rugiswalde. Und das mitten im Januar, wo sich eigentlich die Wintersportler am Skihang nur so tummeln sollten. Für den Verein sind die Plustemperaturen eine unfreiwillige Arbeitspause. „Wir geben die Hoffnung auf Schnee nicht auf“, sagt Vereinsvorsitzender Hans-Jürgen Nitsche. Er könne sich an kein Jahr erinnern, in dem der Skihang nicht weiß bepudert war. „Dann geht die Saison eben nach hinten raus länger.“ Ende des Jahres 2017 und damit zu Beginn der aktuellen Saison hatte es zwar mal 25 Zentimeter vom Himmel gerieselt. Nach drei, vier Tagen war aber alles wieder weggetaut. Die Schneekanonen anzuschmeißen sei derzeit auch keine Option, sagt Nitsche. „Dafür braucht es drei bis vier Grad minus und das über mehrere Tage hinweg.“ Damit die Sportler vom Skiklub trotzdem trainieren konnten, machte sich eine Gruppe von rund 50 Personen Anfang Dezember auf ins Zillertal. Drei Tage lang konnten sie dort üben, wie es sich auf glatt gebügelten Pisten, bei Neuschnee und Wind fährt.

Ob der Nachwuchs Anfang Februar den Hang in Rugiswalde hinuntersausen kann? Am 1. Februar finden die Kinder- und Jugendsportspiele der Sparkasse statt. Die Teilnehmer sollen im Riesenslalom unter Flutlicht fahren. Wenige Tage später ist der Wettkampf um den Schüler- und Jugendpokal geplant und am 4. Februar der sogenannte Skitty Cup. Bei diesem Vielseitigkeitslauf sucht der Skiverband Sachsen nach jungen Talenten.

Stressen will man sich beim Skiklub deswegen nicht – das Wetter kann man sowieso nicht beeinflussen, sagt der Vereinsvorsitzende. Ob der Hang befahrbar ist, schreiben die Wintersportler tagesaktuell auf ihrer Website.

www.skiclub-rugiswalde.de

