Skifahrer aus Leidenschaft Severin Thiele aus Schirgiswalde ist für die nächste Wintersaison in den Landeskader eingestuft worden. Das hat Vorteile.

zurück Bild 1 von 2 weiter Wenn Severin Thiele durch die Slalomstangen wedelt, dann stiebt der Schnee ordentlich auf. Am liebsten fährt er Parallelslalom. © privat Wenn Severin Thiele durch die Slalomstangen wedelt, dann stiebt der Schnee ordentlich auf. Am liebsten fährt er Parallelslalom.

Severin Thiele vom SC Rugiswalde im heimischen Zimmer. Er war Ostern auf Heimatbesuch in Schirgiswalde. Hier ist der erfolgreiche alpine Skisportler umgeben von einigen seiner Pokale.

Skisport. In der Ruhe liegt die Kraft – und das gilt auch für den 16-jährigen Severin Thiele aus Schirgiswalde, den besten männlichen alpinen Nachwuchsrennfahrer aus Sachsen. Schritt für Schritt bastelt er an seinem großen Ziel: dem Start bei den Olympischen Spielen 2026. Dabei könnte er auch schon 2022 in Peking die Piste herunterfahren. Aber selbst bis dahin gilt es, fleißig weiter zu trainieren. Und dafür hat das Slalomtalent weiter beste Voraussetzungen.

Denn Ende April legte der Deutsche Skiverband (DSV) fest, welche Talente zukünftig in welchem Kader trainieren werden. „Die Sitzung des DSV hat ergeben, dass ich in der neuen Saison im bayerischen Landeskader trainiere“, erzählt Severin am Telefon, denn nach den Osterferien, die er im heimischen Schirgiswalde verbracht hat, ist er schon längst wieder zum Unterricht in der Christophorusschule Berchtesgaden. „Ich kann also nächsten Winter meinen Trainer Michael Laube behalten.“

Schon mit zwei Jahren auf der Piste

Papa und Übungsleiter Tobias Thiele, der seinen Filius schon mit zwei Jahren mit auf die Pisten im Oberland nahm, ist damit auch zufrieden. „Das ist sicher eine gute Sache. Die Sportler, die in den DSV-Kader kommen, stehen unter größerem Erfolgsdruck.“ Außerdem hat sein Sohn noch viel Zeit, an den Feinheiten zu arbeiten, um später einmal in die Fußstapfen seines großen Vorbildes Felix Neureuther zu treten.

„Jetzt steht für Severin erst mal ein Umbruch an“, erzählt Mama Sonja, die sich sehr darüber gefreut hat, ihren jüngeren Sohn mal wieder eine Woche zu Hause zu haben. „Der Wechsel von der Schüler- in die Jugendklasse ist schon erheblich.“ Zuletzt holte sich Severin im März mit dem Team Chiemgau den Deutschen Meistertitel im Parallelslalom. Und in der Gesamtwertung des Deutschen Schülercups 2016/17 wurde er Dritter. Er hätte die Gesamtwertung auch gewinnen können, doch der letzte Cupwettkampf – ausgerechnet ein Parallelslalom – fiel leider aus, weil der Schnee zu weich war.

„Im Training springen wir mit Alpinskiern auch schon mal von einer 90-Meter-Schanze“, sagt Severin und grinst in sich hinein, als er die großen Fragezeichen in den Augen des SZ-Schreiberlings sieht. „Üben für die längeren Sprünge beim Super-G.“ Also beim „Super Giant Slalom“, wie die schärfere Form des Riesenslaloms heißt. Damit erübrigt sich auch die Frage, ob der 16-Jährige irgendwie Bammel hat, wenn er auf Skiern die Berge heruntersaust.

Unter Druck ist er sehr gut

Und was zeichnet Severin Thiele denn nun eigentlich besonders aus, was sind die Grundlagen für seine Erfolge? „Er kann unter Druck sehr gut arbeiten“, bescheinigt Mutter Sonja ihrem Sohn. Und deshalb liebt Severin auch den Parallelslalom, wenn das Duell „Mann gegen Mann“ auf dem Programm steht. Bei seinem zwei Jahre älteren Bruder Sebastian klappte das leider nicht so gut. „Er ist in vielen Rennen vorzeitig ausgeschieden. Nach ihrem gemeinsamen Weg an der Sportschule in Oberwiesenthal führte Sebastians Weg zurück nach Schirgiswalde“, sagt Sonja Thiele. Derzeit schreibt er am Schillergymnasium sein Abitur. Gleichzeitig gibt er sein Wissen und seine Erfahrung an junge Sportler weiter und bringt frischen Schwung in das Training in Rugiswalde.

Der jüngere Severin arbeitet in der bei Sportschulen üblichen verlängerten Form noch eine Weile am Schulabschluss und denkt schon jetzt an die Rennen im Winter 2017/18. „Da bin ich gespannt, gegen wen ich dann bei den internationalen FIS-Rennen alles fahren werde. Bis es dann mal gegen Marcel Hirscher geht, wird noch eine ganze Weile ins Land gehen“, sagt Severin mit einem verschmitzten Augenzwinkern.

Es besteht aber kein Grund zur Eile. Schließlich sind die meisten der weltbesten Slalomfahrer alle um die 30 Jahre alt. Vorbild Felix Neureuther feierte erst kürzlich seinen 33. Geburtstag. Der österreichische Überflieger Marcel Hirscher ist 28 und die schwedische Ski-Legende Ingemar Stenmark fuhr den letzten seiner insgesamt 86 Weltcupsiege im Februar 1989 ein – einen Monat vor seinem 33. Geburtstag. Kurios am Rande: Alle drei Spitzenfahrer sind im März geboren.

Ein Sportler auf seinem Weg

Papa Tobias Thiele bleibt auch gelassen beim Blick auf die Erfolge seines Sohnes. „Er ist ein ganz normaler Jugendlicher. Kein zukünftiger Olympiasieger, sondern ein Sportler auf seinem Weg. Und auf diesem Weg wird es Erfolge und Misserfolge geben und vielleicht ist dieser Weg auch irgendwann am Ende angelangt. Das muss man wissen, damit muss man rechnen. Was ihm für das Leben immer bleibt, das sind die vielen tollen Erfahrungen in der Sportgruppe und eine Vielzahl an herrlichen Skitagen in Europa und den USA, wofür sich dieser Weg allemal gelohnt hat.“

Skitage in den USA? Da geht ein Lächeln über das Gesicht von Severin. „Im November 2016 waren wir zwei Wochen im Trainingslager in Colorado. Das war schon sehr schön.“ Ansonsten geht es schon lange vor der Wintersaison zum Training und zu Lehrgängen in die Gletscherskigebiete in Italien, Österreich und der Schweiz. Schon seit sechs Jahren ist der Schirgiswalder nun fort von zu Hause. Seinen Freundeskreis hat er nun in der Sportschule in Berchtesgaden, sein Zimmerkollege im Internat ist der gleichaltrige Ski-Freestyler Johannes Werndl.

Zwei Kilometer entfernt von der Schule, die schon auf 1 100 Meter Höhe liegt, ist das Skigebiet des Jenner, der 1 874 Meter hoch ist. Hier gibt es elf Kilometer alpine Skipisten. Also alles noch viel näher als früher in der Lausitz. Denn hier musste Papa Tobias Thiele mit seinen Kindern immerhin über 20 Kilometer fahren, um den Skihang in Rugiswalde zu erreichen. „Naja, ins Tal und nach Berchtesgaden kommen wir hier natürlich schlecht“, sagt Severin.

Aber viel Zeit für Hobbys oder gar shoppen gehen bleibt den Sportschülern eh nicht. Bis zum Mittag ist Schule, dann folgt das Training und am Abend die Hausaufgaben. Einmal in der Woche besteht die Möglichkeit, nach Berchtesgaden zu fahren und einzukaufen. Damit kommt Severin Thiele seit zwei Jahren, als er von Oberwiesenthal nach Bayern wechselte, zurecht.

Eltern unterstützen sich gegenseitig

Manchmal besuchen ihn auch seine Eltern, die selbst gern Ski fahren – wenn die Zeit für Heimfahrten nach Schirgiswalde einfach nicht da ist. Geht es dann mal Richtung Oberlausitz, dann unterstützen sich die Eltern der Sportschüler gegenseitig. „Einer wohnt beispielsweise in Regensburg“, erzählt Sonja Thiele. „Die nehmen Severin dann mit und wir holen ihn dort ab.“ Oder die Schirgiswalder fahren bis Berchtesgaden und nehmen neben ihrem Sohn andere Sportler mit. Und ganz nebenbei ist Papa Tobias Thiele – der voll im Berufsleben steht – auch noch Übungsleiter beim SC Rugiswalde. Hier betreut er mit sieben weiteren Übungsleitern rund 50 Kinder. Mal sehen, wann das nächste große Talent zur Sportschule in Oberwiesenthal geht.

