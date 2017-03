Skifahren immer noch möglich Wie lange der Schnee an Rugiswaldes Hang noch hält, ist aber ungewiss.

Noch ist eine Abfahrt am Skihang in Rugiswalde möglich. © Archivfoto: Dirk Zschiedrich

Im Flachland mag man es kaum glauben, doch in Rugiswalde funktioniert Skilaufen immer noch. Die Sonne gewinnt zwar zunehmend an Kraft und leckt an der Schneedecke. Doch noch genügt die weiße Pracht für eine rasante Abfahrt. Am Donnerstag war der Lift beispielsweise von 16 Uhr bis 19 Uhr in Betrieb. Wie es in den kommenden Tagen und speziell am Wochenende weitergeht, darüber informiert der Skiclub Rugiswalde tagesaktuell auf der eigenen Internetseite. Im Osterzgebirge mussten die Skilifte dagegen schon vor Tagen geschlossen werden. Dort war bis Mittwoch nur noch auf ausgewählten Routen Skilanglauf möglich. Etwa 18 Zentimeter hoch liegt der Pappschnee derzeit in Zinnwald. (SZ/kat)

