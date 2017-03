Skifahren immer noch möglich Der Winter hat sich noch nicht verabschiedet – jedenfalls im Osterzgebirge noch nicht. Auch der Skilift läuft noch.

Das aktuelle Foto zeigt: Auf dem Skihang in Altenberg liegt noch genug Schnee für Wintersport. © Touristinfo Altenberg

Im Flachland mag man es kaum glauben, doch im oberen Osterzgebirge funktioniert Skilaufen immer noch. Die Sonne gewinnt zwar zunehmend an Kraft und leckt an der Schneedecke. Doch es kommt auch wieder etwas Weiß nach. So schneite es in Zinnwald leicht in der Nacht zu Mittwoch, sodass Wetterbeobachter Lothar Schirrmeister gleich wieder einen Zentimeter Neuschnee registrieren konnte und damit insgesamt 19 Zentimeter liegen. Auch am Tage krümelte es noch einmal. „Der Winter hat sich noch nicht verabschiedet!“, sagt der Altenberger Tourismus-Chef Marcel Reuter. „Der Skihang in Altenberg sieht noch gut aus.“ Der Lift kann weiterhin täglich von 10 bis 18 Uhr öffnen. „Skilanglauf ist im Kahleberg-Gebiet ab Zinnwald-Georgenfeld ebenfalls noch möglich.“ Und das soll die nächsten Tage so bleiben. Den Winter sollte im Bergland noch keiner vom Kalender streichen. „Da muss man Anfang März vorsichtig sein“, sagt Schirrmeister. Den Prognosen zufolge kann auch in der Nacht und am Donnerstag weiterer Schnee fallen. Dann soll es erst einmal wärmer werden. Doch nächste Woche könnte sich erneut Schnee ankündigen. (SZ/ks)

