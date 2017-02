Skifahren grenzenlos 250 Langläufer gehen am Sonnabend 24 Stunden in die Loipe. Warum dieses Rennen einzigartig in Deutschland ist.

Nicht erschrecken, wenn es Sonnabendnacht an der Zinnwalder Scharspitze blinkt und blitzt: Die Skiläufer sind mit Stirnlampen unterwegs, hier beim Lauf 2015. © Archivfoto: Egbert Kamprath

Lars Wagner freut sich schon auf Sonnabend. Dann wird der Zinnwalder Wetterbeobachter dienstfrei haben und trotzdem kein Auge zumachen – auch nicht in der Nacht. Er hat sich mit drei Kumpels in die Starterliste eingetragen für den 6. Miriquidi, den Lauf durch den erzgebirgischen Dunkelwald, nachts mit Stirnlampe. „Das ist Deutschlands erster und bislang einziger 24-Stunden-Skilanglauf“, sagt der Erfinder, der Dresdner Alpinist Frank Meutzner.

Mit dem Kletterverein Rohnspitzler aus der Landeshauptstadt organisiert er diesen Ski-Marathon seit 2007, zuerst in Sayda, seit 2008 in Zinnwald. Obwohl die Veranstaltung wegen Schneemangel schon ausfallen musste und aufgrund des hohen logistischen Aufwandes inzwischen nur alle zwei Jahre stattfindet, muss das Organisationsteam kaum Werbung machen. Der Ski-Marathon wird von Interessenten überrannt. Seit Ende November sind die rund 250 Startplätze ausgebucht. Nur wegen der Grippewelle ist jetzt krankheitsbedingt kurzfristig noch die Teilnahme für ein Zweier- und ein Viererteam möglich. Bei den Einzelstartern ist das Feld komplett.

Den gewaltigen Zuspruch erklärt sich Frank Meutzner damit, dass der Zusammenhalt der Skifahrer in Sachsen ein ganz besonderer ist. „Wir kennen mindestens 60 Prozent des Starterfeldes persönlich“, sagt er – von der Loipe, vom Klettern oder Radfahren. Zudem sei es nie Ziel gewesen, aus dem Ski-Marathon einen Lauf für die Elite zu machen. Hier soll jeder teilnehmen können, ob ambitionierter Hobby-Läufer oder schon fast Leistungssportler. „Die Herausforderungen sind dabei für jeden unterschiedlich“, sagt Meutzner. Die einen laufen um Bestzeiten und wollen viel Strecke machen. Denn am Ende gewinnt der, der in den 24 Stunden die meisten Kilometer zurücklegt. Die anderen wollen einfach dabei sein und mal ausprobieren, ob sie das schaffen und durchhalten. „Der Miriquidi-Lauf ist mit seiner Länge und Einzigartigkeit eine Herausforderung für Jung und Alt, eine Verbindung von Sport, Abenteuer und Erlebnis“, schwärmt Meutzner, der selbst nicht mitlaufen wird. Dafür ist der organisatorische Aufwand viel zu hoch. Bereits am Donnerstag sind Helfer angereist. Das Organisationsteam schlägt in mehreren Gebäuden der einstigen Zollanlage in Zinnwald im wahrsten Wortsinn seine Zelte auf mit Übernachtungs- und Ruhemöglichkeiten sowie Verpflegungsstation. Firmen unterstützen das Organisationsteam und den Veranstalter, den SV Zinnwald, um Strom, Wasser und Wärme hierher zu bringen. Nun fiebern alle dem Sonnabend entgegen, wenn das Starterfeld 10 Uhr in die rund sechs Kilometer lange Rundloipe an der Scharspitze geschickt wird.

Dann ist auch Lars Wagner mit seinen Kumpels dabei, dem Team „Heiße Speiche Müglitztal“, weil sie sich eigentlich vom Radfahren kennen. Schon vor zwei Jahren hatten sie sich für den Ski-Marathon angemeldet. Doch das Rennen, das erstmals auf diesem Kurs stattfand, wurde regelrecht vom Winde verweht. „Es begann bei wunderbarem Winterwetter“, erinnert sich Lars Wagner. „Abends gab es dann Glatteis und Sturm und in den Morgenstunden noch ein Gewitter.“ Deshalb musste die Veranstaltung nach 18,5 Stunden aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden. Diesmal wollen sie unbedingt durchkommen. „Wir freuen uns darauf, egal, wie das Wetter wird.“

