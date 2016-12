Skiclub wirft die Schneekanonen an Die Rugiswalder setzen voll auf Weiß. Wann der Lift startet, ist noch ungewiss.

Die Schneekanone gibt alles. © Dirk Zschiedrich

Auf die wenig winterlichen Prognosen der Wetterexperten will sich der Skiclub in Rugiswalde nicht verlassen. Die Vereinsmitglieder haben bereits vor Tagen ihre vier Schneekanonen am Hang in Position gebracht. Seit Dienstag läuft nun die Kunstschnee-Maschinerie. Unaufhörlich blasen die Geräte künstliche Flocken auf die Skipiste. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt hat der Skiklub damit gute Chancen, dass die weiße Pracht auch länger liegenbleibt. Bis die Piste von den Alpinisten genutzt werden kann, muss die Schneedecke allerdings eine stattliche Höhe von ungefähr 25 Zentimetern erreichen. Wann der Lift zum ersten Mal in dieser Saison in Betrieb gehen kann, das steht im Moment noch nicht fest. Auf der Internetseite des Skiclubs wird aktuell informiert. (SZ/kat)

zur Startseite