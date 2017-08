Skiclub wirft die Schneekanone an Ein Wettkampf im Skispringen startet am Sonntag in Sohland. Schnee wird dafür gar nicht benötigt. Das Gerät läuft trotzdem – für die Besucher.

Gesprungen wird am Sonntag im Sohlander Skiareal Tännicht. © Uwe Soeder

Sohland liegt zwar etliche Meter höher als Bautzen. Und in der Regel ist es dort auch ein paar Grad kühler als in der Kreisstadt. Aber geschneit hat es dort trotzdem noch nicht. Dennoch lädt der Sohlander Skiclub fürs Wochenende zum Wintersport ein. Genauer gesagt: zum Skispringen. Am Sonntag wird auf den Schanzen im Skiareal Tännicht der Oberlausitzpokal ausgetragen. Dabei geht es nicht nur für die Starter spannend zu. Sondern auch für Zuschauer gibt es einiges zu erleben. Ab 10 Uhr wird auf allen drei Schanzen trainiert. 13 Uhr beginnen dann die Wettkämpfe. Anschließend findet die Siegerehrung statt. „Wir werden auch die Schneekanone anwerfen“, kündigt der Chef des Sohlander Skiclubs, Günther Rößler, an.

Eine ungewöhnliche Dusche

Allerdings wird das Gerät nicht benötigt, um die Wettkampfflächen zu präparieren. Denn alle drei Schanzen sind mit speziellen Matten belegt, die eine ganzjährige Nutzung ermöglichen. Der Einsatz der Schneekanone soll am Sonntag für Spaß sorgen: Sportler und Besucher können darunter duschen. „Also Badesachen nicht vergessen“, fordert Günther Rößler auf.

Auch die Schirmbar hat am Sonntag geöffnet. Dort gibt es diverse Getränke. Anders als im Winter, wo besonders Glühwein und Tee begehrt sind, wird diemal vor allem Gekühltes bereitgestellt. Für einen Imbiss ist ebenfalls gesorgt. – Beim Wettkampf können Kinder ab sechs Jahren starten. Die obere Altersgrenze liegt bei 30 Jahren. Es ist das zweite Skispringen im Oberlausitzpokal auf den neu gestalteten Schanzen im Sohlander Tännicht. Zuvor hatte der Skiclub zusammen mit vielen Helfern und Unterstützern anderthalb Jahre lang viel Zeit und Geld – darunter auch Fördermittel –investiert, um das Gelände im Tännicht umzugestalten. Weit über 5 000 Stunden ehrenamtliche Arbeit stehen zu Buche.

Zelten neben der Schanze

Zum einen wurde die rund 40 Jahre alte Jugendschanze rekonstruiert. Zum anderen entstand die Schülerschanze neu. Außerdem wurde zusätzlich eine Kinderschanze geschaffen, die etwa vier Meter weite Sprünge zulässt. Auch eine Aufstiegshilfe, die den Skispringern den Weg zum Start erleichtert, eine elektronische Anzeigentafel und eine moderne Flutlichtanlage hat der Skiclub geschaffen. Zur Einweihung des Skiareals im Oktober letzten Jahres kam sogar der ehemalige Skispringer und dreifache Olympiasieger Jens Weißflog nach Sohland. Der Oberwiesenthaler leitete ein Schnuppertraining für Kinder.

Für alle, die das neu Geschaffene bisher noch nicht gesehen haben, bietet der Sonntag eine gute Gelegenheit. Denn da sind alle drei Schanzen in Aktion zu erleben. Sie wurden übrigens auch während der gerade zu Ende gegangenen Ferien genutzt. 23 Kinder nahmen am Sommertrainingslager des Sohlander Skiclubs teil. Sie zelteten an der Talstation des Skihanges. „Neben Athletiktraining, Inliner- und Crosslauf stand natürlich auch Skispringen auf dem Programm“, berichtet Günther Rößler.

www.skiclub-sohland.de

