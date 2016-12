Skiclub will den Lift anwerfen Weiße Weihnacht? In Rugiswalde wird dafür gesorgt.

Vor zwei Wochen waren die Rugiswalder Schneekanonen erstmals in diesem Winter im Einsatz. © Dirk Zschiedrich

Der Skiclub Rugiswalde will an den Weihnachtsfeiertagen die neue Saison eröffnen. Bereits seit Anfang der Woche laufen die vier Schneekanonen am Hang, um für eine ausreichend hohe Schneedecke zu sorgen. Am Sonntag, dem 25. Dezember, soll der Lift dann zum ersten Mal in Betrieb genommen werden. Wintersportler können sich ab 13 Uhr in Rugiswalde vergnügen. Sollte das Wetter weiter mitspielen, ist der Lift auch an den folgenden Tagen täglich geöffnet. Ob es dabei bleibt, gibt er Skiclub aktuell auf der Internetseite bekannt.

Nach dem Stand von Freitagnachmittag ist der Lift am ersten Weihnachtsfeiertag von 13 bis 20 Uhr in Betrieb. Vom 26. Dezember bis zum 1. Januar plant der Skiclub mit Liftzeiten von 10 bis 20 Uhr. (SZ/kat)

www.skiclub-rugiswalde.de

