Skiclub freut sich über spendable Fans Eine Crowdfunding-Aktion der Rugiswalder brachte einen hohen vierstelligen Betrag ein. Jetzt kann dafür Technik angeschafft werden.

Rugiswalde. Das Crowdfunding für den neuen Schlegelmäher für den Skiclub Rugiswalde war erfolgreich. Mit Stichtag 31. Januar konnte sich der Sportverein auf der Internetplattform „99 Funken“ über 8 247 Euro an Spenden freuen. Insgesamt 54 Unterstützer haben dazu beigetragen, dass die Mindestsumme von 7 000 Euro erreicht wurde, die es benötigt, um das Gerät anzuschaffen. Mirko Buhr vom Skiclub, der die Spendenaktion auf der Internetseite betreute, richtet sich mit einer Danksagung an alle Geldgeber: „Mit Eurer Unterstützung ist das, was am Anfang kaum zu glauben war, Realität geworden. Vielen Dank!“. Nun hofft der Skiclub nur noch auf Schnee, damit der Lift noch einmal in Betrieb gehen kann. (SZ/nr)

