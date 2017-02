Gut zu wissen Skibus startet noch mal durch Die Stadt lässt die Sonderlinie auch nach den Winterferien weiterfahren. Mit dem Schnee hat das aber nicht mehr viel zu tun.

Die Sonderlinie 374 verbindet Altenberger Ortsteile seit dem 1. Februar – ein Angebot, das Urlauber und Ausflügler gern nutzten. Eigentlich sollte der Skibus jetzt eingestellt werden. © Andreas Weihs

Die Osterzgebirgler haben den Winter noch nicht aufgegeben. Den vertrieben zwar Plusgrade, Wind und Regen auch in den Höhenlagen. Nur noch auf dem Rücken des Kammgebietes erstreckt sich eine Eiszunge. Auf ganze 21 Zentimeter war zwischenzeitlich die verharschte Schneedecke in Zinnwald zusammengeschrumpft. Aber es besteht Hoffnung.

In der Nacht und auch am Freitagvormittag rieselten wieder Schneeflocken, sodass drei Zentimeter Neuschnee dazukamen. „Was gefallen ist, bleibt auch erst einmal liegen“, sagt der Zinnwalder Wetterbeobachter Lothar Schirrmeister. „Skifahren ist im Kahleberggebiet noch möglich, weil der Schnee vorher sehr festgefahren war.“ Will heißen: Das taut nicht so schnell. Neue Niederschläge könnten zudem schon am Sonntag kommen. Allerdings sollen die Temperaturen dann auch wieder milder werden, bis es in der nächsten Woche erneut einen Wetterumschwung gibt und kühlere Luft heranzieht. „Das ist im Moment so etwas wie eine Achterbahnfahrt“, so Schirrmeister.

Für die Sachsen bedeutete das etwas Pech. „Sie sind zu bedauern, dass sie nur eine Woche Winterwetter in den Ferien hatten“, sagt Jochen Löbel, Geschäftsführer vom Hotel Lugsteinhof in Zinnwald. Die Berliner und Brandenburger indes, die diesmal schon Anfang Februar schulfrei hatten, konnten den Winter im Osterzgebirge in vollen Zügen genießen. „Bis jetzt hat aber noch keiner wegen des Wetters storniert“, so Löbel. „Es gibt ja schließlich noch viele andere Angebote wie das Schlossmuseum in Lauenstein oder die Eishalle in Geising.“, nur müssen die Gäste auch in der Lage sein, diese bei den teils schlechten Verkehrsanbindungen besuchen zu können. Deshalb ist der Skibus, den der Altenberger Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler) mit dem Regionalverkehr Dresden (RVD) am 1. Februar an den Start brachte, nicht nur bei besten Wintersportbedingungen wichtig. Die touristische Sonderlinie pendelt täglich zwischen Kipsdorf, Wald- und Oberbärenburg, Hirschsprung, Altenberg, Geising, Zinnwald, Bärenfels, Schellerhau und Rehefeld. Eigentlich sollte das Pilotprojekt nur bis zum Ende der Winterferien dauern und am Sonntag vorerst wieder eingestellt werden.

Doch Kirsten hat den Fahrplan mit dem RVD noch einmal um drei Wochen bis zum 19. März verlängern können. „Der Skibus wird gut angenommen“, sagt er. „Ich höre nur Positives.“ Außerdem sind auch nach den Winterferien zumindest die großen Hotels weiter gut ausgelastet. „Das geht jetzt bis Mitte März so weiter“, sagt der Lugsteinhof-Chef Jochen Löbel. „Jetzt kommen sicher die, die es bissel ruhiger mögen.“

Das bestätigt seine Amtskollegin Ines Schubert vom Ahorn Waldhotel in Schellerhau. Deshalb sei es eine gute Sache, wenn der Skibus noch weiterfährt, auch wenn es mit dem Schnee vielleicht nun langsam vorbei ist. „So haben unsere Gäste eine Alternative und können auch ohne Pkw die Ortsteile und ihre Attraktionen besuchen wie die Museen.“

