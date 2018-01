Skiauswahl in der Präsidentensuite Die Australierin Jessica Yeaton tritt beim ersten Dresdner Skiweltcup an. Hier darf sie überraschend luxuriös nächtigen.

So viel Platz für eine einzige Frau. Die Australierin Jessica Yeaton genießt den Luxus der Präsidentensuite. © Sven Ellger

Soviel Luxus und Raum für sich allein ist Jessica Yeaton nicht gewöhnt. Statt kleinem, funktionalen Hotelzimmer mit Nasszelle bewohnt sie derzeit die Präsidentensuite im Hotel Bellevue – inklusive Marmorbad und eigener Sauna. Die Australierin tritt beim Skiweltcup in Dresden am Wochenende an. „Es ist unglaublich“, sagt die 26-Jährige über ihre luxuriöse Unterkunft. Schon Robbie Williams, Karl-Theodor zu Guttenberg und Chris de Burgh haben die 134 Quadratmeter große Suite gemietet. Derzeit kostet sie fast 500 Euro pro Nacht. Jessica Yeaton hat sie gewonnen. Auf der Facebookseite des Skiweltcups konnten die Nutzer in den vergangenen Tagen abstimmen, welche Nation die Suite im Wettkampfhotel bewohnen darf.

Die meiste Zustimmung erhielten die Sachsen. Als gute Gastgeber sind sie von ihrem Los zurückgetreten und haben der Australierin damit ein schon jetzt unvergessliches Erlebnis beschert. Ihr Reich für die nächsten Tage besteht aus einem großen Wohnraum mit zwei Couchgarnituren und Esstisch, einem Arbeitszimmer samt dezenter Küchenzeile, einem Schlafzimmer mit übergroßem Bett und einem daran angrenzenden Bad – in schwarzem Marmor gehalten. Wer es mag, kann in der Badewanne liegend direkt auf einen Flachbildfernseher schauen. Oder danach in die angrenzende Saunakabine wechseln. „Es war eine riesige Überraschung“, sagt Yeaton. Nach 20-stündigem Flug ist sie Dienstagabend in Dresden gelandet. Im Gepäck hatte sie neben ihren persönlichen Sachen 13 Paar gut verpackte Ski sowie einen großen Beutel mit Energie-Riegeln.

Neue Heimat Alaska

Aber wie kommt ausgerechnet eine Australierin zum Skilanglauf? „Viele Menschen wissen nicht, dass es nur vier Stunden von Melbourne entfernt ein super Skigebiet gibt“, sagt Yeaton. In den australischen Alpen im Südosten des Kontinents kommen Wintersportler aller Disziplinen auf ihre Kosten. Die 26-Jährige ist dort jedoch nur selten anzutreffen. Denn sie lebt seit Kindestagen im nördlichsten Teil der USA, in Alaska. Weil ihr Vater für ein Ölunternehmen arbeitet, ist die Familie viel gereist. Von Yeatons australischer Geburtsstadt Perth über Texas und Dubai nach Alaska. Dort hat sie mit zwölf Jahren bei besten Schneebedingungen mit dem Skilanglauf begonnen und ist in Alaska geblieben, als ihre Familie nach Perth zurückgekehrt ist. Noch kann sie in Alaska von November bis April auf Naturschnee trainieren. „Aber wer weiß, der Klimawandel...“, sagt sie achselzuckend. In Europa finden die großen Skiwettkämpfe schon lange auf Kunstschnee statt. Dass allerdings rund um die Wettkampfstrecke überhaupt kein Schnee liegt, erlebt die 26-Jährige in Dresden zum ersten Mal. Dass die Organisatoren direkt mit Blick auf die historische Altstadt ein solches Event auf die Beine stellen, findet sie „sehr cool“. Ihre körperliche Fitness stimmt, die Saison sei gut gelaufen. Am Sonnabend startet sie im Einzelwettkampf, am Sonntag mit ihrem vierköpfigen Team. Nach dem Dresdner Weltcup fliegt sie weiter zu Wettkämpfen in Slowenien und Österreich, bevor Olympia beginnt. Dafür sei sie bereits qualifiziert, sodass es eigentlich mit einem Start auch klappen müsste. Zur absoluten Weltspitze gehört sie nicht – aber zu den Top 30. Fit und ausgeschlafen dürfte sie sich nach den Nächten im King-Size-Bett auf jeden Fall fühlen.

