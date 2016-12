Ski-Weltcup soll ans Elbufer kommen Im Januar 2018 könnten die weltbesten Langläufer mitten durch Dresden sprinten.

Top-Langläuferinnen vor Dresdens Silhouette. Darauf können sich die Zuschauer vielleicht schon 2018 freuen. © Fotomontage: Webit

Der Elberadweg verwandelt sich in eine Loipe, das Filmnächte-Areal am Königsufer in ein Skistadion – und die Top-Skilangläufer duellieren sich vor der Altstadtkulisse. Mitte Januar 2018 soll in Dresden der Sprint-Weltcup über die Bühne gehen. Die Idee hatten die beiden freien Journalisten Torsten Püschel und Rene Kindermann, die für das MDR-Fernsehen über den nordischen Skisport berichten. „Wir wollen Dresden als weltoffene Stadt zeigen, viele Nationen sind dann zu Gast. Das wäre beste Werbung für die Stadt.“, sagt Püschel.

In der nächsten Woche entscheidet der Stadtrat über einen Zuschuss in Höhe von 300 000 Euro. Wird dieser bewilligt, reicht der Deutsche Skiverband (DSV) als Ausrichter am Freitag offiziell seine Bewerbung beim Weltverband Fis ein. Die Entscheidung fällt dann im Mai.

Es soll ein Weltcup der kurzen Wege werden, wo Teams nur fünf Minuten von der Strecke entfernt wohnen. „Das ist weltweit einzigartig“, meint Püschel. Die mit Kunstschnee belegte Strecke soll danach noch für eine Woche für Schulmeisterschaften genutzt werden. Fünf Tage Skiunterricht auf dem Elberadweg ist das Motto. Die Idee, Langläufer in die Stadt zu holen, ist nicht neu. In Düsseldorf fand bis 2012 zehnmal der Weltcup vor Hunderttausenden Zuschauern statt.

