Ski-Weltcup-Gefühl für alle Bevor der Schnee am Sonntagabend beräumt wird, konnten sich tagsüber die Skifans austoben. Wir haben zwei getroffen, die extra aus Chemnitz kamen.

zurück Bild 1 von 3 weiter Pascal und Steffen Uhlig aus Chemnitz nutzten am Sonntag die Gelegenheit, um selbst eine Runde auf der Weltcupstrecke zu drehen. © René Meinig Pascal und Steffen Uhlig aus Chemnitz nutzten am Sonntag die Gelegenheit, um selbst eine Runde auf der Weltcupstrecke zu drehen.

Am Samstag durften Kinder und Jugendliche beim Internationalen Sachsencup antreten.

450 Kinder und Jugendliche aus Sachsen und Tschechien waren auf der Strecke unterwegs.

Dresden. Um halb acht war die Nacht zu Ende, um 8.30 Uhr saßen sie im Auto und pünktlich um halb zehn Uhr standen Vater und Sohn auf der Piste am Elbufer. Steffen und Pascal Uhlich kamen am Sonntagmorgen extra aus Chemnitz angereist, um die Ski-Weltcup-Strecke selbst zu testen. „Das konnten wir uns nicht entgehen lassen, Ski fahren vor so einer Kulisse“, erzählt der 56-jährige Familienvater. Sein 16-jähriger Sohn steht erst seit einem Jahr auf Skiern und ist trotzdem begeistert. Ein wenig abgefahren sei der Schnee jetzt nach Ende der Wettkämpfe, aber Spaß mache es trotzdem.

Der Familie gleich taten es am Sonntag noch Hunderte weitere Dresdner. Einmal Weltcup-Feeling für alle – das dachten sich viele Skibegeisterte und nutzten die Chance, kostenlos die Strecke auszuprobieren. Da zog eine Mutter ihr Kind auf dem Schlitten hinter sich her, Freunde rutschten quietschend vor Lachen den kleinen Berg hinunter und Profis fuhren neben Laien Runde um Runde auf den Brettern über das Elbufer. Wer keine eigenen Skier dabeihatte, konnte sich direkt vor Ort welche ausleihen. Fünf Euro pro 30 Minuten oder zehn Euro für eine Stunde kostete der Verleih der Ausrüstung.

Am Samstag gehörte das 1,2 Kilometer lange Band aus Kunstschnee noch einmal sächsischen und tschechischen Jugendlichen. Die mehr als 450 Kinder und Jugendlichen absolvierten jeweils eine Runde auf der Strecke und suchten den Sieger beim internationalen Sachsencup.

Bereits in der vergangenen Woche waren die deutsche Paralympics-Schülermannschaft und eine Gruppe des Dresdner Uniklinikums auf der Strecke unterwegs. Mehr als 20 Ärzte und Schwestern hatten die Profiwettkämpfe medizinisch abgesichert. Ihre eigene Runde auf dem Schnee haben sie aber nicht allein dem Spaß, sondern einer guten Sache gewidmet. Die rund 60 Teilnehmer haben jeweils 35 Euro Startgebühr gespendet. Diese kommt dem Sozialpädiatrischen Zentrum des Uniklinikums zugute, in dem schwerbehinderte Kinder betreut werden.

Am Sonntagabend soll der Elberadweg dann vom Schnee beräumt werden. Der internationale Skiverband Fis wird im Mai entscheiden, ob Dresden wieder als Weltcuport infrage kommt. Laut Sportbürgermeister Peter Lames (SPD) wird dann eine Vorlage erarbeitet, in der die erneute finanzielle Unterstützung der Veranstaltung geregelt wird.

Steffen und Pascal Uhlich haben schon einen Plan für die schneefreie Zeit: sie sind begeisterte Schwimmer. Der Vater trainiert den Sohn. (mit jr/fsc)

Die Weltcup-Strecke virtuell selbst laufen!

Wer nicht selbst auf die Skier steigen will, aber trotzdem eine Runde drehen möchte, kann das in diesem Video tun. Den 1,2 Kilometer langen Kurs kan man in unserem 360-Grad-Video einmal komplett selbst ablaufen.

zur Startseite

Artikelempfehlung Ski-Weltcup-Gefühl für alle Dresden. Um halb acht war die Nacht zu Ende, um 8.30 Uhr saßen sie im Auto und pünktlich um halb zehn Uhr standen Vater und Sohn auf der Piste am Elbufer. Steffen und Pascal Uhlich kamen am Sonntagmorgen extra aus Chemnitz angereist, um die Ski-Weltcup-Strecke selbst zu testen. „Das konnten wir uns nicht entgehen lassen, Ski fahren vor so einer Kulisse“, erzählt der 56-jährige Familienvater. Sein 16-jähriger Sohn steht erst seit einem Jahr auf Skiern und ist trotzdem begeistert. Ein wenig abgefahren sei der Schnee jetzt nach Ende der Wettkämpfe, aber Spaß mache es trotzdem. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/ski-weltcup-gefuehl-fuer-alle-3864478.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: