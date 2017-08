Ski-Weltcup auf Zielgerade Die Stadt bereitet sich auf Wintersportler aus aller Welt vor. Dresden will sich von der Schokoladenseite zeigen.

Ski-Wettkämpfe auf dem verschneiten Elbufer vor der historischen Altstadtkulisse haben im Januar Premiere. © Robert Michael, dpa; Montage: SZ

Bei den Vorbereitungen für den FIS Ski-Weltcup am 13. und 14. Januar 2018 am Dresdner Elbufer wird es jetzt ernst. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) übergab den Veranstaltern am Mittwoch einen Förderbescheid über 300 000 Euro. Einen Betrag gleicher Höhe, den sich die Organisatoren vom Freistaat erhoffen, steht noch aus. Das Geld sei zugesagt, gab sich René Kindermann von den Organisatoren optimistisch. „Es steht zur Verfügung.“

Das Innenministerium äußerte sich auf Anfrage zurückhaltender. Zwar sei der Freistaat an sportlichen Großveranstaltungen interessiert, hieß es. Für den Ski-Weltcup gebe es aber noch keine verbindliche Förderzusage. Hintergrund sei „nach wie vor bestehender Abstimmungsbedarf innerhalb der Staatsregierung“ beim Antragsverfahren. „Die Verhandlungen laufen noch“, hieß es auch in der Staatskanzlei. Beide Ressorts sollen je 150 000 Euro beisteuern. Kindermann bezifferte das Gesamtbudget für die zweitägige Veranstaltung auf rund 1,2 Millionen Euro.

Seinen Angaben zufolge startet der Ticketverkauf für die insgesamt 6 000 Karten im Ski-Stadion am 13. September. Es gebe ein Kontingent für die Mitglieder des Sächsischen Ski-Verbandes. Diese könnten ihre Tickets schon ab dem 6. September erwerben. Eine Karte für Erwachsene kostet demnach 30 Euro.

Das Ski-Stadion mit Start und Ziel ist an den Traversen unterhalb des Finanzministeriums geplant, wo sich im Sommer die Zuschauer der Filmnächte am Elbufer vergnügen. Das Stadion werde über zünftige Gastronomie für Ski-Fans aus ganz Europa sowie einen VIP-Bereich verfügen, hieß es. An der Strecke außerhalb des Stadions sei der Eintritt frei.

Die 1,4 Kilometer lange Rundstrecke vom Skistadion mit Wendepunkt am Glockenspielpavillon verläuft direkt am Elbufer vis-à-vis der Altstadtsilhouette. 19 Kameras werden laut Kindermann die Wettbewerbe übertragen. Oberbürgermeister Hilbert hofft, dass diese „Schokoladenseite der Stadt“ während der Übertragungen möglichst oft weltweit zu sehen ist und die Ski-Begeisterten anderer Länder zu einem Besuch in Dresden ermuntert. Zudem soll der Ski-Weltcup die touristisch immer etwas schwache Zeit nach dem Jahreswechsel ankurbeln.

Den Organisatoren zufolge sollen die etwa 500 Sportler, Offiziellen und Mitarbeiter der Medien im Hotel Westin Bellevue unmittelbar an der geplanten Laufstrecke unterkommen. „Wir setzten auf ein Konzept der kurzen Wege.“ Voraussichtlich rund 50 Millionen Menschen würden das Ereignis weltweit zumindest in Nachrichtensendungen wahrnehmen, hieß es.

Laut Kindermann ist der Dresdner Ski-Weltcup für die Sportler eine der letzten Möglichkeiten, sich für die Olympischen Winterspiele in Südkorea zu qualifizieren. Für Schnee und Winterwetter, die für den Wettbewerb gebraucht werden, gab er sich zuversichtlich. Statistisch gesehen sei es die kälteste Witterungsperiode, das kälteste Wochenende in Dresden. Die Monatsmitteltemperatur der vergangenen zehn Jahre liege im Januar bei 0,1 Grad. Und wenn Frau Holle für die Weltcup-Premiere nicht genug der weißen Pracht liefert, sind die Organisatoren vorbereitet und wollen ihr helfend zur Hand gehen. Dann soll der Schnee auf dem Gelände des Dresdner Flughafens künstlich hergestellt werden. Das sei der kälteste Ort der Stadt. Zudem gebe es auch eine mobile Schneekanone.

Skisport-Interessierte können sich zum Ski-Weltcup jetzt auch im Internet aus erster Hand informieren. Die entsprechende Internetseite ist seit Mittwoch online.

