Ski-Weltcup am Elbufer wackelt Eigentlich schien klar zu sein, dass der Athletenzirkus nach Dresden kommt. Jetzt fehlt dafür wieder das nötige Geld.

Spitzenleistungen im Schnee mit Canaletto-Blick – so stellte sich die City-Ski GmbH den Ski-Weltcup am Elbufer vor. Zwischen Carolabrücke und Japanischem Palais sollte sich die Weltelite am 13. und 14. Januar 2018 publikumswirksam duellieren. Geht es nach den MDR-Moderatoren Torsten Püschel und René Kindermann, die sich hinter City-Ski verbergen, sollte der Athletenzirkus mindestens die nächsten fünf Jahren in Dresden Station machen.

Doch die Finanzierung wackelt. 1,2 Millionen Euro würde die Veranstaltung kosten. Die Summe kann nur gestemmt werden, wenn sich die Stadt und der Freistaat mit je 300 000 Euro beteiligen. Während das Land Sachsen immerhin 150 000 bereitstellen will, ist der städtische Zuschuss noch nicht fix. Die Linken wollen ihn nicht, die anderen Fraktionen haben aber noch keine Ablehnung signalisiert. (SZ/lk)

