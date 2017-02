Ski-Weltcup am Elbufer Wer hätte das gedacht: Dresden könnte Wintersport-Location werden. Und die Städter sollen auch noch was davon haben.

zurück Bild 1 von 2 weiter Verschneit ist das Elbufer in Dresden. Im nächsten Jahr sollen hier Athleten kämpfen. © Robert Michael Verschneit ist das Elbufer in Dresden. Im nächsten Jahr sollen hier Athleten kämpfen.

Die Piste ist rund 700 Meter lang und verläuft auf dem Elberadweg von der Carolabrücke bis zum Hotel Bellevue.

Schneemassen aus Elbewasser, Pistenbullys, die über das Königsufer jagen, und Skifahrer im Wettkampf: Dresden könnte im kommenden Jahr auch als Wintersportgebiet bekannt werden. Die Stadtverwaltung will 2018 den Skilanglauf-Weltcup an die Elbe holen. So sieht der Plan aus.

Die Piste: 700 Meter des Elberadwegs müssen gesperrt werden

Hänge hat Dresden zwar auch zu bieten. Doch die Stadt will sich mit ihrer historischen Kulisse für den Skilanglauf-Sprint bewerben. Deshalb wird der Elberadweg zwischen Carolabrücke und dem Hotel Bellevue zum Wintersportgebiet umfunktioniert. Das Filmnächte-Gelände wird zum Stadion für rund 3 000 Zuschauer und ist gleichzeitig Start und Zieleinlauf für die Sportler. Im Bellevue sollen die Langläufer unterkommen.

Der Zeitplan: Erst Weltcup, dann dürfen alle Dresdner auf die Ski

Der Weltcup selbst könnte an dem Wochenende vom 13. bis zum 14. Januar 2018 stattfinden. Damit bis dahin alles fertig ist, wird das Königsufer bereits in der Woche vorher gesperrt und präpariert, so der Plan. Für Radfahrer soll eine Umleitung eingerichtet werden. Am Freitag vor dem Wettkampf werden die Athleten auf der Strecke trainieren. So viel Aufwand für nur zwei Tage will aber auch die Stadt nicht betreiben. Deshalb soll die Profi-Piste eine weitere Woche gefroren bleiben. Fünf Tage können Schulklassen unter Anleitung von Trainern ihre Sportstunden an der Elbe absolvieren. Abends dürfen Firmen auf die Spur. Und am Wochenende nach dem Weltcup sind die Sächsischen Nachwuchsmeisterschaften im Langlauf sowie ein Drei-Länder-Wettkampf mit sächsischen, böhmischen und schlesischen Teilnehmern angesetzt. Außerdem soll es einen Tag geben, an dem alle Dresdner auf die Piste dürfen.

Das Wetter: Falls kein Schnee fällt, wird welcher hergestellt

So viel Schnee wie in diesem Januar kommt nicht immer herunter. Doch die Organisatoren sind vorbereitet. Falls Frau Holle streikt, werden Schneeerzeuger wie Kanonen eingesetzt. Das Wasser dafür soll aus der Elbe geholt werden. Rund 4 000 Kubikmeter Schnee werden gebraucht – so viel, wie in fast 27 000 Badewannen hineinpassen würden. Falls es draußen deutlich zu warm ist, könnte Speisesalz die Schneedecke härten. Wenige Gramm pro Quadratmeter würden genügen.

Chancen und Risiken: Winter-Werbung für Dresden kostet nicht wenig Geld

Sportler, Teams, Journalisten: Etwa 500 Besucher erwartet die Stadtverwaltung. Hinzu kommen Zuschauer, die extra für den Wettkampf anreisen. So verspricht sich das Rathaus eine gute Hotelauslastung im touristisch schwachen Januar. Außerdem würde der Wettkampf vor der Altstadt-Kulisse in die ganze Welt übertragen. „Mit dem Ski-Weltcup sollen emotionale Bilder einer weltoffenen Stadt transportiert werden“, heißt es in der Konzeptvorlage für die Stadträte. Die Ausrichtung könnte sogar auf vier weitere Jahre ausgedehnt werden. Auf der Gegenseite steht das Geld: Dresden müsste jährlich rund 300 000 Euro zuschießen, der Freistaat noch einmal so viel. Die Stadt argumentiert: Zwei Drittel des Geldes bleibe in Dresden und komme etwa Hotels und Baufirmen zugute.

Die Entscheidung: Gute Chancen, wenn der Stadtrat zustimmt

Zunächst muss der Stadtrat das Geld freimachen. Im Dezember hatte sich eine Diskussion an dem Sportevent entzündet. Linke-Fraktionschef André Schollbach bemängelte, dass keine Umweltuntersuchung vorliege. Stimmt der Stadtrat schließlich zu, würde sich Dresden im Frühjahr bewerben. „Wenn das Konzept gut durchdacht ist, bestehen große Chancen“, sagt Ralph Eder, Sprecher des Deutschen Skiverbands. Andere Bewerber gibt es offenbar nicht. Veranstalter wäre die Gesellschaft „CitySki“, welche die Idee hatte, den Wettbewerb nach Dresden zu holen. Sie ist von den MDR-Wintersportexperten René Kindermann und Torsten Püschel gegründet worden und würde mit den Skiverbänden einen Vertrag schließen.

zur Startseite