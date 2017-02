Ski und Rodel weiter gut Auch wenn es wärmer wird: Der Schnee in den oberen Lagen des Osterzgebirges hält, sagen Wetterbexperten.

Die Wintersportbedingungen im Osterzgebirge sind weiter stabil, gute Voraussetzungen für den Start der Sachsen in die Winterferien. Die Schüler haben ab jetzt zwei Wochen frei. „Hier liegt seit Tagen eine Schneedecke, die 50 Zentimeter stark ist“, sagt Lothar Schirrmeister, Wetterbeobachter in Zinnwald. „Es ist auch nicht zu erwarten, dass dieser Schnee schnell wegtaut.“ Erstens geben es die Temperaturen nicht her. So stand das Thermometer am Sonntagnachmittag bei minus vier Grad. Zweitens ist der Schnee richtig fest und durchgefroren, teilweise sogar schon eisig. Selbst wenn es diese Woche wie erwartet noch wärmer wird und die Sonne scheint, dauert es, bis die weiße Masse schmilzt.

Sonne ist zum Wochenbeginn auch zu erwarten. Denn das Osterzgebirge gerät unter Hochdruckeinfluss. „Da erhoffen wir dann optimale Bedingungen für den Wintersport“, sagt Marcel Reuter, Leiter des Tourist-Info-Büros in Altenberg. Das Wetter verspricht tagsüber angenehme Temperaturen, und nachts Frost, der den Schnee wieder stabilisiert. Besonders reizvoll sieht die Landschaft auf dem Erzgebirgskamm aus, weil in den vergangenen Tagen Nebel und Frost die Bäume mit einer weißen Rauhreifschicht überzogen haben. „Bei uns sieht der Wald weiß aus, nicht grün wie in tieferen Lagen“, sagt Reuter.

zur Startseite