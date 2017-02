Ski-Nachwuchs trainiert mit Geldspritze Die jüngste Kalenderaktion der Sparkasse hat knapp 1000 Euro eingebracht. Damit unterstützt sie den Skiclub am Kottmar.

Die letzten Schneereste haben die Kinder vom Skiclub Kottmar dieser Tage genutzt, um Langlauf zu trainieren. Jetzt hatten sie dabei Besuch von der Sparkasse, die eine Spende überbrachte. © Rafael Sampedro

Die kleinen Skisportler sind eisern. Auch, wenn der Schnee am Kottmar schon verharscht ist, wird regelmäßig weiter Langlauf trainiert. „Das Training geht weiter, so lange es irgendwie geht“, sagt Svenja Renschen vom Skiclub Kottmar. Im Wald und am Nordhang des Kottmars schmelze der Schnee auch nicht so schnell. Aber auch im oberen Stadtteil von Neugersdorf nutzen die Nachwuchsskifahrer eine präparierte Wiese zum Langlauf. Dort trainieren die Jüngsten. Schon ab vier Jahren stehen sie auf den Brettern, erzählt Frau Renschen.

Weiter in die Nachwuchsarbeit investieren kann der Verein jetzt dank einer Spende. Von der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien gab es knapp 1000 Euro für den Skiclub. Das Geld stammt aus den Einnahmen vom Verkauf eines Kalenders. Jedes Jahr legt die Sparkasse einen Kalender auf und spendet die Erlöse an einen Verein aus der Region. Diesmal war mit dem Kalender für 2017 der Skiclub Kottmar dran. Für ihn ist das Geld auch eine Art Geburtstagsgeschenk, denn der Club feierte zum Ende des Jahres sein 85-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass stellte er sich mit einer Sonderausstellung in den Räumen der Sparkassenfiliale in Neugersdorf vor. Für seine Präsentation hat der Skiclub Kottmar in den Archiven gekramt. „Da ist eine Menge zusammengekommen“, schildert Svenja Renschen, die sich um die Schau gekümmert hat. Alte Plakate wurden zum Beispiel ausgestellt oder auch Material zum Bau der Schanzen auf dem Kottmar und zur Restaurierung der Sportanlagen in den vergangenen Jahren. Zwölf Schautafeln hatte der Skiclub zusammengestellt.

Auch jetzt ist noch kein Saisonende für die Skisportler vom Kottmar abzusehen. An diesem Sonnabend starten sie bei einem Langlaufwettkampf in Spitzkunnersdorf. „Der findet auf jeden Fall statt“, weiß Svenja Renschen. Nächstes Wochenende ist dann noch ein Wettkampf in Sohland angesetzt. Mitte der nächsten Woche wird entschieden, ob der Schnee noch ausreicht, um die Teilnehmer starten zu lassen.

