Ski-Marathon mit Feuerwerk Am Sonnabend, 10 Uhr, starten rund 250 Skilangläufer zum 24-Stunden-Lauf in Zinnwald.

Rund 250 Skilangläufer werden am Sonnabend zu einem 24-Stunden-Lauf in Zinnwald erwartet. © Symbolfoto: Egbert Kamprath

Rund 250 Skilangläufer starten an diesem Sonnabend, 10 Uhr, zu einem 24-Stunden-Lauf in der Rundloipe an der Scharspitze in Zinnwald gegenüber vom Kahleberggebiet. Darunter sind auch Frauen. Der bisherige Rekord bei diesem Ski-Marathon – nach Angaben der Organisatoren Deutschlands einziger 24-Stunden-Lauf – liegt bei 264,6 Kilometer, den ein Einzelstarter 2009 in dieser Zeit zurücklegte. Ein Zweierteam schaffte 2011 sogar 343,4 Kilometer und im selben Jahr ein Viererteam 378,3 Kilometer. Für die Strecke an der Scharspitze gibt es noch keinen Vergleichswert, weil zur Premiere vor zwei Jahren das Rennen witterungsbedingt vorzeitig abgebrochen werden musste. Zur Hälfte des Laufes, gegen 22 Uhr, soll es ein Minifeuerwerk geben. Die Siegerehrung ist am Sonntag gegen 11.30 Uhr. Das Tourist-Info-Büro Altenberg weist darauf hin, dass wegen der Veranstaltung die Loipe Scharspitze am Wochenende für Besucher gesperrt ist. (SZ/ks)

