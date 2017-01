Ski Heil in Sebnitz Seit Donnerstag läuft der Lift am Sebnitzer Skihang. Damit das bekannter wird, gibt es dort jetzt auch Internet.

Uwe Nürnberger (li.) und Ingolf Forkert kamen zur Abfahrt. © Dirk Zschiedrich

Petra Weßner war die Erste, die eine Spur in den frischen Schnee zog. Gemeinsam mit ihrer achtjährigen Tochter testete die zweite Vorsitzende des Sebnitzer Skiclubs noch vor der offiziellen Eröffnung die Bedingungen am Hang. Oben am Steilstück im Tiefschnee ist schon ein bisschen Fahrtechnik nötig, sagt sie, weiter unter, wo die Pistenraupe den Neuschnee schon glatt gewalzt hat, flutscht es dafür umso besser.

Die Freude ist groß im Skiheim am Räumicht. Denn anders als die Kollegen im benachbarten Rugiswalde mit ihrer Schneekanone sind die Sebnitzer Abfahrer voll und ganz auf Naturschnee angewiesen. Eigentlich war der Saisonstart schon für Mittwoch geplant, doch bis dahin fehlten noch zehn entscheidende Zentimeter. Mit den erneuten starken Schneefällen war dann klar, die Saison kann am Donnerstagnachmittag endlich losgehen.

Damit der Skispaß starten kann, mussten die Vereinsmitglieder im Vorfeld ordentlich zupacken. Bis Anfang Dezember 2016 wurden am Steilhang Matten ausgelegt und zusammengeknüpft. „Das ist noch richtige Handarbeit“, sagt Petra Weßner vom Sebnitzer Skiclub. Die Matten sorgen dafür, dass der Schnee besser haften bleibt. Durch die Skischwünge oder Verwehungen würde er sonst an dem steilen Stück, wo die Pistenraupe nicht fahren kann, schneller abgetragen. In mehreren Arbeitseinsätzen haben die Vereinsmitglieder zudem die Liftmasten gestrichen und die Schutzhütten an den Liftstationen geputzt.

Die größte Baumaßnahme war jedoch die neue Heizungsanlage für das Skiheim. Schon im Herbst 2015 haben die Vereinsmitglieder mit den Arbeiten begonnen. Kessel, Boiler und Hauptleitung der gut 40 Jahre alten Anlage wurden aus dem Keller rausgerissen, alles in Eigenleistung. Die ineffiziente und veraltete Ofenheizung wurde durch eine zeitgemäße Anlage ersetzt. Seit Oktober ist die neue Heizung nun komplett fertig und sorgt für Wärme im Vereinsheim.

Für die Modernisierung, die inklusive der ehrenamtlichen Arbeitsleistung der Mitglieder mit 52 000 Euro veranschlagt war, hat der Skiclub Sebnitz 25 000 Euro aus der Sportförderung des Freistaats Sachsen erhalten, weitere 11 500 Euro kamen aus der Sebnitzer Stadtkasse. Die Fördermittel vom Land Sachsen hat der Verein vor allem seiner erfolgreichen Nachwuchsarbeit zu verdanken. Der Skiclub Sebnitz hat eine allgemeine Sportgruppe für Kinder und Jugendliche ins Leben gerufen, die das ganze Jahr über betreut wird.

WLAN am Hang

Noch eine weitere technische Neuerung haben sich die Sebnitzer Wintersportfreunde einfallen lassen: Ab sofort gibt es freies WLAN am Skiheim. Die Idee dahinter: Über den kostenlosen Internetzugang können die Liftbesucher ihre schönste Skifahrfotos direkt vom Hang per Smartphone an Freunde und Bekannte verschicken und damit weitere Gäste anlocken, erklärt Petra Weßner vom Skiclub Sebnitz.

Skilift, Kinderlift und Imbiss sind Freitag, 15-20 Uhr, Sonnabend, 9-20 Uhr und Sonntag, 9-18 Uhr, geöffnet. Außerdem gibt es einen Rodelhang. Skiheim Räumicht, Tannertstraße 52 in Sebnitz. Tel. 035971 839340 oder 0175 5827354, Infos im Internet

zur Startseite