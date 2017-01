Ski Heil! Das Schneepolster reicht dicke. Alle Skilifte können erstmals in Betrieb gehen. Wann und wo es am schönsten ist.

Die Dresdner Klaus und Jan Lewiak sowie Robert Matthäus (v.l.n.r.) machten sich am Donnerstag auf eine Tourenskitour vom Parkplatz am Wildpark Geising aus.

Lars Wagner von der Wetterwarte in Zinnwald hat einen Tipp: Wer die Gelegenheit hat, sollte sich am heutigen Freitag auf den Weg ins Osterzgebirge machen. „Es erwartet uns ein wunderschöner Tag mit Pulverschnee“, sagt der Wetterbeobachter. Es kamen zwar am gestrigen Donnerstag immer noch ein paar Schneeschauer nach, die aber schon gegen Abend nachlassen sollten. Dazu stellten die Meteorologen in Aussicht, dass die Wolkendecke aufzieht und es knackig kalt wird. „Die Wintersportbedingungen sind auf jeden Fall gut bis sehr gut.“ Das bestätigt das Tourist-Info-Büro in Altenberg.

Aufgrund des vielen Neuschnees können erstmals in dieser Wintersaison alle Skilifte öffnen. Der Skilift in Altenberg und auch der Zauberteppich am Lifthang machen ab 10 Uhr auf, die Schlepplifte in Geising, Schellerhau sowie in Rehefeld – dort auch mit Snowtubing-Anlage – gehen am Wochenende in Betrieb, ebenso die Sesselbahn in Rehefeld. Auch Hermsdorf im Erzgebirge kann starten. Der Liftbetrieb beginnt am Wochenende ab 9 Uhr, außerdem wird das Loipennetz gespurt, informiert Andreas Zimmermann vom Fremdenverkehr. In und um Altenberg war der Pistenbully bereits unterwegs. Erstmals sind nun auch die Loipen Kahleberg, Wüster Teich, Scharspitze sowie die Runden Osterzgebirge und Pöbelknochen gespurt und nach Angaben des Tourist-Info-Büros in tadellosem Zustand. Das gilt auch für die Skiwanderwege, die am Donnerstag ebenfalls aufgefahren und gespurt wurden. Das betrifft die Touren am Spitzberg, Wolfshügel und an der Tellkoppe, in Oberbärenburg, Hirschsprung, Zinnwald, Waldidylle, Bärenstein und am Hemmschuh.

Rutschpartie auf der Naturrodelbahn

Wer rodeln möchte, hat dazu Gelegenheit in Altenberg direkt neben dem Skilift und auch in den Orts- sowie Stadtteilen Geising, Löwenhain, Schellerhau, Oberbärenburg, Bärenfels und Rehefeld. Ein besonderes Erlebnis ist immer wieder eine Rutschpartie auf der einen Kilometer langen Naturrodelbahn in Rehefeld. Zudem sind Kutsch- und Schlittenfahrten durch verschneite Winterwälder möglich. Außerdem haben Skischulen und Skiausleihstationen in der Region geöffnet. Ski alpin, Langlauf, Rodeln, Wandern, Schlittschuhfahren und Snowtubing – in der Urlaubsregion Altenberg geht alles, frohlockt das Tourist-Info-Büro. Erstmals werden am Wochenende auch Wintersportzüge von Dresden nach Altenberg fahren, jeweils 8.05 und 10.05 Uhr ab Hauptbahnhof.

