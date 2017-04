Skepsis gegenüber Autobahn-Kamera Zwischen Nossen-Nord und Döbeln-Ost wird derzeit eine Kamera installiert. Kraftfahrer sorgen sich um ihre Rechte.

Bilder wie diese erhalten die Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Döbeln seit 2016 von der Kamera, die auf der A14 zwischen Döbeln Nord und Leisnig steht. © Screenshot: Lasuv

Bereits in wenigen Tagen beobachtet eine Kamera an der Autobahn 14 den Verkehr. Die Installationsarbeiten werden demnächst abgeschlossen. Schon jetzt befürchten Kraftfahrer, dass die Kamera mehr festhält als gewünscht. Doch wie Isabel Siebert, Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), versicherte, nehme die Kamera keine personenbezogenen Daten auf, weil die Auflösung zu gering ist. „Wie wollt Ihr da den Fahrbahnzustand ermitteln, wenn die Auflösung zu gering ist?“, fragte daraufhin ein Nutzer im sozialen Netzwerk Facebook.

„Wir sehen auch in der uns vorliegenden Auflösung sehr gut, ob die Fahrbahn nass oder trocken ist und insbesondere ob sie mit Schnee bedeckt ist oder nicht“, erklärt Isabel Siebert. Zudem sei für den Winterdienst bedeutsam zu erkennen, ob sich Fahrspuren im Schnee vertiefen oder vereisen. Der Zustand der Autobahn lasse sich zudem auch an der gefahrenen Geschwindigkeit sowie der Verkehrsdichte beurteilen. „Neben vielen anderen Kennzahlen und Faktoren, wie Glättemeldeanlagen, amtlicher Wetterbericht, Regenradarbilder oder Polizeiberichte, ist ein optischer Eindruck sehr hilfreich bei Lageeinschätzungen sowohl für Stauerscheinungen als auch für den Winterdiensteinsatz“, informierte Isabel Siebert auf Nachfrage.

Rund 20 000 Euro investiert das Lasuv in die Kamera. Es ist die zweite auf dem A14-Abschnitt Nossen–Leisnig. In Sachsen gibt es um die 400, etwa 170 davon befinden sich in den Autobahntunneln.

