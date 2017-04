Skepsis gegen Breitband-Investition Die Gemeinden wollen kein Geld in den Ausbau kleiner Enklaven stecken – und kritisieren Berlin und Dresden.

In den nächsten drei Jahren will die Telekom auch in den Gemeinden Röderaue und Wülknitz den Ausbau der Breitband-Anschlüsse auf mindesten 30 Megabit pro Sekunde voranbringen. Einige Areale sind unerschlossen, in denen die Kommunen einen geförderten Breitband-Ausbau übernehmen könnten – etwa Teile von Tiefenau, Heidehäuser, Frauenhain oder Raden. In einer Mitteilung der Gemeinde Wülknitz zum Thema wird dem aber eine Absage erteilt: „Es ist unlogisch und unwirtschaftlich, dass die Gemeinde in diese Enklaven investieren soll, diese Investitionen würden Unsummen verschlingen.“ Laut der Breitbandanalyse muss man für beide Kommunen mit bis zu zwei Millionen Euro Kosten rechnen. „Auch, wenn mit 90 Prozent gefördert wird, sind die Eigenanteile nicht durch die Gemeinde zu stemmen“, heißt es in der Erklärung aus Wülknitz. Die Ausbauzusage der Telekom wird in Wülknitz skeptisch gesehen. Es fehle an politischem Druck seitens der Bundesrepublik und des Landes gegenüber den Telekommunikationsfirmen. (SZ)

