Skeleton eröffnet Standort Eine estnische Firma investiert in Großröhrsdorf rund 6,2 Millionen Euro in eine neue Produktionsanlage.

Oliver Ahlberg (i.) und Taavi Madiberg von Skeleton vor dem Produktionsstart in Großröhrsdorf. © PR

Die Firma Skeleton Technologies aus Estland wird ihren neuen Produktionsstandort in der kommenden Woche in Großröhrsdorf eröffnen. Das kündigte das Hightechunternehmen jetzt an. Schon seit Monaten laufen dazu die Vorbereitungen auf dem Gelände des früheren Solarwerkes Schüco in Großröhrsdorf. Mit der Investition setze das Unternehmen einen besonderen Fokus auf Deutschland.

Nach den jüngsten Angaben von Skeleton investiert die Firma 6,2 Millionen Euro in den Bau der neuen Produktionsanlage. Vorstandsvorsitzender Taavi Madiberk erklärt: „Damit wird sich unsere jährliche Kapazität auf vier Millionen Ultra-Kondensatorzellen erhöhen.“ Das wäre eine Steigerung um 500 000 Stück. Bis 2019 will Skeleton mit dem Bau der Produktionsanlage 58 neue Arbeitsplätze schaffen.

Zur Eröffnung der Produktionsstätte werden der sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich und der estnische Minister für Unternehmertum und Informationstechnologie Urve Palo in Großröhrsdorf erwartet. Ultrakondensatoren gelten als neue Energiespeicher-Technologie, die besonders hohe Leistungsdichte, sofortiges Wiederaufladen und eine sehr lange Lebensdauer bietet. Damit sind sie gerade auch interessant für Branchen wie die Automobilindustrie, im Motorsport, in der Luft- und Raumfahrt, Schwerindustrie oder in der Erzeugung erneuerbarer Energien attraktiv. Skeleton Technologies bezeichnet sich selbst als weltweiten Marktführer für Graphen basierte Ultrakondensatoren und Energiespeichersysteme. (SZ/ha)

